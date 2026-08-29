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Культура 29 августа 2026 03:09

RT выяснил, как российские кинематографисты используют нейросети

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Искусственный интеллект постепенно становится частью кинопроизводства, однако пока не способен полностью заменить традиционные инструменты создания фильмов. Об этом говорится в исследовании RT.

Нейросети уже применяются на разных этапах работы над фильмами. Они помогают сортировать отснятый материал, дорисовывать элементы, производство которых на площадке было бы слишком дорогим или невозможным, а также создавать достаточно продолжительные и связные видеосцены.

При этом при работе над полнометражным кино ограничения технологий становятся более заметными. ИИ уже способен генерировать эффектные изображения, однако создание с его помощью фильма с полноценной драматургией, убедительной актерской игрой и управляемым результатом остается сложной задачей.

Авторы исследования вместе с режиссерами, сценаристами, аниматорами и инженерами рассмотрели различные этапы кинопроизводства и выяснили, где нейросети уже эффективно применяются, а где их возможности пока ограничены.

Полная версия исследования доступна в материале RT.

#искусственный интеллект #исследование #кино
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