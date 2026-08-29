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Общество 29 августа 2026 13:07

Валерий Фальков: В вузах России обучаются более 260 тыс. студентов из ОИС

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В вузах России обучаются более 260 тыс. студентов из стран Организации исламского сотрудничества. Об этом во время круглого стола «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития» Казанского глобального молодежного саммита сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Численность граждан стран Организации исламского сотрудничества в российских университетах превышает 260 тысяч человек, что составляет 63% от общего контингента иностранных студентов России. Мы ждем, любим и ценим студентов из других государств», – заявил он.

Фальков назвал Татарстан одним из лидеров по количеству иностранных студентов. Особенно выделил Казанский федеральный университет.

#вузы россии #страны оис
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