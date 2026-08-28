«Здесь зародилась отрасль индустриальных парков России»: «Химграду» – 20 лет

Один из первых технопарков Татарстана отпраздновал 20-летие, на которое пригласили Минниханова. Он вспомнил, как поначалу в проект никто не верил, а он пришел к успеху: 115 млрд рублей выручки за прошлый год и 10,5 тыс. рабочих мест. Какие планы «Химград» наметил на ближайшую пятилетку – в репортаже «Татар-информа».





Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский технополис «Химград»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Как это начиналось? Никто не верил!»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский технополис «Химград», созданный в 2006 году на пустующих площадях обанкротившегося «Тасма-Холдинга».

«Двадцать лет незаметно прошли!» – сказал ему генеральный директор «Химграда» Айрат Гиззатуллин.

«Для кого незаметно, а для нас заметно!» – с улыбкой ответил Минниханов.

История площадки, на которой сегодня работает технополис «Химград», началась с Казанской фабрики кинопленки, впоследствии получившей название «Тасма». Предприятие выпускало кинопленку, фотоматериалы, а в годы Великой Отечественной войны – аэрофотопленку для нужд фронта.

В послевоенные годы производство расширялось, но в 1990-е завод пережил кризис и был преобразован в «Тасма-Холдинг», который разрабатывал высокотехнологичную продукцию, в том числе в рамках оборонных заказов.

В 2006 году вышло постановление Кабмина РТ о создании на незадействованных площадях «Тасма-Холдинга» технополиса «Химград» Фото: rais.tatarstan.ru

К началу 2000-х годов «Тасма» находилась в тяжелом финансовом положении, а в 2006 году вышло постановление Кабмина РТ о создании на незадействованных площадях «Тасма-Холдинга» технополиса «Химград».

«Как это начиналось? Никто не верил… Мы приехали сюда: «Тасма» – банкротное предприятие. Будем здесь делать технопарк… Лично я считал, что [у нас ] получится», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что к тому времени у Татарстана был уже опыт создания инновационно-производственного технопарка «Идея». Он начал работать в 2004 году.

Фото: rais.tatarstan.ru

Как Каримов стал стержнем «Химграда» в начале истории технополиса

Первым руководителем «Химграда» назначили Альберта Каримова, который до этого два года был директором по экономике и финансам технопарка «Идея».

«Для нас когда-то было мечтой вернуться к тем объемам производства, которые были здесь во времена производственного объединения «Тасма». Если честно, мы боялись и до конца не верили, что это получится, но делали всё чтобы поставленные задачи были выполнены», – вспомнил на торжестве экс-глава «Химграда», а ныне заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов.

Он был руководителем технополиса почти 10 лет, до 2015 года, когда был назначен главой Минпромторга Татарстана. В мае 2022 года его позвали на работу в Москву на пост замглавы Минпромторга РФ.

Альберт Каримов: «Для нас когда-то было мечтой вернуться к тем объемам производства, которые были здесь во времена производственного объединения «Тасма». Если честно, мы боялись и до конца не верили, что это получится, но делали всё, чтобы поставленные задачи были выполнены» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Этот проект («Химград», – прим. Т-и) оказался успешным благодаря Альберту Анваровичу. Не зря он вице-премьером (Татарстана, – прим. Т-и) у нас стал. Мы не хотели отдавать. Денис Валентинович Мантуров (в то время глава Минпромторга РФ, – прим. Т-и) попросил, чтобы он переехал в Москву. Поэтому давайте поаплодируем Альберту Анваровичу, потому что стержнем был он. Мы все активно поддерживали, было интересно», – обратился к участникам праздника по случаю дня рождения «Химграда» Минниханов.

Айрат Гиззатуллин, который работает гендиректором «Химграда» с 2015 года, презентовал Минниханову итоги работы площадки за прошлый год.

Сейчас технополис занимает 131 га, на его площадях работает 346 резидентов, создано почти 10,5 тыс. рабочих мест. В 2025 году совокупная выручка резидентов достигла 115,7 млрд рублей, а налоговые отчисления – 14,7 млрд рублей. Ожидается, что в этом году совокупный объем выручки дойдет до 130 млрд рублей.

«Есть регионы, у которых вся промышленная продукция – 130 миллиардов!» – заметил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов: «Этот проект («Химград», – прим. Т-и) оказался успешным благодаря Альберту Анваровичу» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гиззатуллин напомнил, что в 2016 году Минниханов поставил амбициозную задачу – увеличить выручку резидентов до $1 млрд в год. В прошлом году удалось даже перевыполнить цель, обозначенную руководством и достигнуть $1,5 млрд.

Гендиректор «Химграда» обозначил цели на ближайшую пятилетку – до 2031 года. Число резидентов, по планам, должно достичь 400, рабочих мест будет на полторы тысячи больше – 12 тыс. Совокупная выручка резидентов должна достичь 250 млрд рублей, а годовой объем налоговых отчислений резидентов – 27,5 млрд рублей.

Айрат Гиззатуллин: «Земля дорожает, и нам надо, конечно, использовать инфраструктуру наиболее эффективно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Химград» будет расти не вширь, а вверх

В мире промышленность растет вверх, сказал Раису РТ Гиззатуллин и рассказал про 18-этажный складской корпус в Гонконге.

«Земля дорожает, и нам надо, конечно, использовать инфраструктуру наиболее эффективно», – сказал гендиректор «Химграда».

В сторону многоэтажности пойдет и казанский технополис: в планах построить четырехэтажное производственно- административное здание площадью в 35 тыс. квадратных метров. Для этого используют участок площадью 2 га, где раньше находилась старая водоочистная станция.

«Сейчас приступили к проектированию этого объекта», – сообщил Гиззатуллин и добавил, что предстоит решать вопросы многоэтажной логистики: «либо лифты, либо рампы».

Олег Коробченко: «Есть планы по увеличению выручки до 2030 года до 250 млрд рублей. Эту задачу нам поставил Раис республики» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Планы по возведению многоэтажного корпуса журналистам прокомментировал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

«Есть планы по увеличению выручки до 2030 года до 250 млрд рублей. Эту задачу нам поставил Раис республики. Если по территории у нас не получается расширяться, то мировой тренд дает новые методики – это строительство уже вверх. В Гонконге есть двадцатиэтажные технопарки, в Европе, Китае. Нам не нужно от этого отходить, и сейчас разработан новый проект: здесь, прямо в технопарке, мы будем строить многоэтажное промышленное здание, чтобы наши предприятия могли заезжать и работать», – сказал министр.

Опыт «Химграда» начали тиражировать за рубежом

«Химград» задает тренды, по которым развиваются индустриальные парки не только в России, но и за рубежом. Напомним, что в Республике Узбекистан реализованы проекты технопарков «Чирчик» и «Джизак», а в Азербайджанской Республике развивается проект российско-азербайджанской промышленной зоны в Сумгаите.

«На основе того опыта, который формируется и работает на этой площадке, на сегодняшний день работают парки по всей стране. Это уже, на самом деле, 500 площадок. Так что здесь зародился не только «Химград», а отрасль индустриальных парков России. Вы даже за рубеж вышли первыми!» – сказал на празднике в честь дня рождения «Химграда» сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников.

Максим Паздников: «На основе того опыта, который формируется и работает на этой площадке, на сегодняшний день работают парки по всей стране» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко также сказал о том, что опыт «Химграда» был замечен за пределами страны.

«К нам обратились Азербайджан, Узбекистан с просьбой протиражировать наш опыт в их странах. Сейчас у нас большой международный опыт: в Узбекистане создано уже четыре промышленных парка (два с помощью «Химграда»), и в эту же работу включились КИП '«Мастер» (Набережные Челны) и «Алабуга» (Елабуга). В Азербайджане у нас родился хороший проект», – сказал министр.

От промышленных контроллеров до роботов: что показали резиденты

Частью праздника стала экскурсия для Раиса Татарстана по предприятиям резидентов. На площадке «Инкомсистем» Минниханову показали новую производственную линию промышленных контроллеров «АБАК» и основные этапы их производства – от монтажа и пайки печатных плат до сборки и нанесения защитного покрытия. Компания разрабатывает и выпускает оборудование для автоматизации технологических процессов и измерения расхода жидкостей и газов.

Частью праздника стала экскурсия для Раиса Татарстана по предприятиям резидентов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На площадке «ПРОМТЕХ-Казань» презентовали трубопроводы для авиационных и наземных двигателей, а также изделия механо-сборочного производства для самолетов МС-21 и SSJ-NEW.

Резиденты технополиса «Эйдос-Робототехника» продемонстрировали роботизированные комплексы для сварки, загрузки деталей и лазерного сканирования, созданные на базе роботов собственного производства.

Для гостей организовали экспозицию продукции более 30 резидентов «Химграда». Например, выставили промышленные дроны и роботизированные комплексы, оборудование и комплектующие для промышленности и авиации, медицинские имплантаты и оборудование, одежду и обувь, украшенные татарскими национальными узорами.

«Спасибо нашим резидентам, потому что ваша работа, ваши коллективы – это то, ради чего мы трудимся, и это то, что делает наш «Химград» передовым и значимым. Коллеги, выражаю слова благодарности за ту работу, которую вы ведете, за ту выставку, которую вы сегодня продемонстрировали. Я уверен, всех нас ждет успех!» – обратился к коллективам технополиса гендиректор «Химграда».