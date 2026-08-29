«Роснефть» продолжила снабжать внутренний рынок топливом на фоне ограничений

«Роснефть» продолжает обеспечивать российский рынок топливом с учетом ограничений, связанных с поддержанием работы нефтеперерабатывающих мощностей. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, передают «Вести».

По его словам, компания обеспечивает потребности внутреннего рынка, несмотря на действующие ограничения, связанные с работой нефтеперерабатывающих мощностей.

В «Роснефти» отметили, что в первом полугодии топливо отпускалось по стабильным ценам, что, по оценке компании, вносит значительный вклад в сдерживание инфляции.

Снабжение потребителей моторным топливом в компании назвали одним из основных приоритетов. В январе — июне 2026 года «Роснефть» реализовала на внутреннем рынке 18,8 млн тонн нефтепродуктов.

По итогам первого полугодия компания также увеличила добычу углеводородов до 124,6 млн тонн. Рост добычи нефти в «Роснефти» связали с увеличением производства на шельфе, завершением ремонтных работ и смягчением производственных ограничений.

За первые шесть месяцев 2026 года компания пробурила более 44 тыс. метров скважин. В эксплуатацию за этот период ввели десять новых скважин.