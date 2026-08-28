О Герое РФ Гимранове: «Не паниковал, сажая горящий вертолет. Я бы так не смог»

В эту субботу Раис Татарстана вручит Звезду Героя России родителям погибшего на СВО летчика Тимура Гимранова из Казани. Он был командиром экипажа вертолета «Аллигатор», с первых дней находился на в зоне боевых действий. Как рассказал его отец, враги объявили на Тимура охоту – слишком опасен для них был этот экипаж вертолета.





«В нескольких поколениях нашего рода были военные, дядей бабушки Тимура был генерал-лейтенант Якуб Чанышев»

Президент страны Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Российской Федерации жителю Казани Тимуру Гимранову. За боевые заслуги, мужество и самоотверженность , проявленные в зоне проведения специальной военной операции, а также за последний героический бой он был награжден посмертно.

Гвардии капитан Гимранов был командиром экипажа вертолета «Аллигатор», погиб 20 марта этого года. Его машину подбил вражеский дрон, однако Тимур смог мастерски посадить ее в поле. Командир и штурман вышли живыми из кабины, но враг тут же открыл по ним минометный огонь. Оба были посмертно представлены к званию Героев России.

Мы встретились с отцом летчика Ильдаром Гимрановым – он рассказал о детстве Тимура, о том, как он учился, о его мужестве и преданности Родине.

Отец летчика Ильдар Гимранов Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Тимур Гимранов – потомственный военный. Начиная со времени создания Русской императорской армии цепочка военных в их роду не прерывалась.

Генерал-лейтенант Якуб Чанышев – участник двух мировых войн, это дядя бабушки Тимура Гимранова по отцовской линии. Он был призван в ряды Русской императорской армии, позже на стороне красных воевал против Колчака, боролся с басмачеством в Средней Азии. С первых дней Великой Отечественной войны находился на передовой: принимал участие в обороне Москвы, освобождении Белоруссии и Польши.

В июне 1942 года он участвовал в тяжелых оборонительных боях в районе города Изюм на реках Северский Донец и Дон. Спустя 84 года его праправнук Тимур Гимранов тоже встал на защиту Отечества на этой земле.

«Второй дядя моей мамы – офицер танковых войск, прошел всю Великую Отечественную войну. Я тоже военный. Сначала отучился в гражданском вузе, потом окончил Ташкентское высшее военное командное училище. Потом служил в авиации. У меня 770 прыжков с парашютом, я даже представлял сборную Узбекистана», – рассказал отец Тимура.

О небе и о самолетах сыну он рассказывал очень много и с ранних лет вдохновил его на службу в армии.

«Я возил Тимура на аэродром, показывал, как летают самолеты. Старшему сыну это было не так интересно, говорил: “Это не мое”», – вспоминает Ильдар Гимранов.

Ильдар Гимранов рассказал, что родился он в Узбекистане, но корни его из Татарстана и Башкирии. В Узбекистане он женился, у них с супругой Светланой родились двое сыновей: в 1992 году – Руслан, в 1997-м – Тимур.

«Предков раскулачили и отправили в Узбекистан, только в 2005 году, когда я окончил военную службу, мы вернулись на историческую родину в Казань. Тимур был очень спокойным, легко переносил длительное ожидание очередей в миграционных центрах. Пока мы с женой бегали по кабинетам, оформляя гражданство, он тихо рисовал где-нибудь в стороне. Кстати, рисовал красиво – это его врожденный талант», – рассказывает отец Героя.

«Нам сказали, что у него есть талант к полетам»

Как-то в День авиации Ильдар отвел сына на праздник – там они увидели симулятор полета на вертолете.

«Сын сел за штурвал, поднял вертолет, полетал, посадил. Потом инструктор спрашивает: “Он раньше летал на симуляторах?” А у нас и компьютера-то никогда не было, первый такой опыт был у него! Нам сказали, что у него есть талант к полетам, посоветовали записаться в ДОСААФ на летную подготовку», – вспоминает Ильдар Гимранов.

Два раза в неделю после уроков девятиклассник изучал самолеты и готовился к своим первым полетам. Летом уже вместе с инструктором управлял Як-52. А осенью состоялся его первый самостоятельный полет.

«Инструктор очень хвалил его, говорил, что у него талант. Рассказывал, что Тимур всегда четко выполнял все поручения, никогда не хулиганил. После окончания школы сын решил поступать в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Там его учили управлять вертолетом Ми-8 – сын, конечно, мечтал летать на боевом вертолете, но уж как получилось. Сначала была теория, после третьего курса начались полеты», – рассказывает отец Героя.

Учеба проходила великолепно – в училище были довольны курсантом Гимрановым.

«Управлять самолетом сложно, а вертолетом еще сложнее. Самолетчик – он штурвал взял, газ дал, поставил на автопилот и летит. А на вертолете не так – у тебя все тело работает: кисти рук, локтевые суставы, ноги. Тебе даже пот некогда смахнуть, обычно бортового механика просят, чтобы лоб протер. Причем вертолетчик может переучиться на самолетчика, а наоборот – нет», – объясняет Ильдар.

Несмотря на то что Тимур с головой погрузился в учебу, находил время для музыки.

«Еще во время обучения в гимназии он записался на кружок игры на гитаре. Я сразу купил ему музыкальный инструмент, я для него ничего не жалел. Он играл в школьном ансамбле, а потом в летном училище – у них там был ансамбль “Крылья”. Он очень любил музыку, рисовать любил. Разносторонний был парень», – добавил отец Тимура.

«Папа, если что, дави их всех»

Закончил учебу он с красным дипломом. После окончания училища его распредели в войсковую часть в Каменск-Уральский. Его сразу посадили за штурвал боевого вертолета Ми-24 «Крокодил».

«Это был 2020 год. Сначала его обучали. Было очень много полетов, он даже не успевал звонить. Уже тогда сердце екнуло – казалось, что-то тут не то. 23 февраля 2022 года он позвонил, поздравил и добавил: “Пап, если что, ты ни о чем не беспокойся, не думай ни о чем”. Такие слова – как будто попрощался. Я запереживал. Он тогда был на учениях, заверил, что все хорошо. А на следующий день объявили СВО. Я сразу позвонил ему, он стал успокаивать, что все хорошо», – вспоминает Ильдар Гимранов.

Потом отец узнал, что 24 февраля 2022 года сын участвовал в операции по захвату аэродрома Гостомель. Затем был в Изюме.

«Я тщательно следил за новостями. Стали появляться разные видео, показали, как сбивают наш вертолет. Помню, как 5 марта он позвонил и сказал: “Папа, если что, дави их всех”. Он знал: если с ним что-то случится, я поеду мстить. Я ответил: “Я понял, сынок, давай там поаккуратнее”. Тогда у него погиб уже второй друг. Было беспокойно», – вспоминает Ильдар.

Через восемь месяцев Тимура отправили в войсковую часть, он прошел реабилитацию – с ним работали психологи, а потом он приехал домой. Вернулся с медалью «За отвагу».

«Потом он сказал, что поедет в Торжок обучаться на Ка-52 “Аллигатор”. В августе 2025 года он снова вернулся на СВО. Его назначили командиром экипажа. Он служил на Покровском направлении. Я старался не писать, не звонить ему – мало ли, может, он в полете. Я попросил, чтобы он в мессенджере не скрывал время, когда был в последний раз в сети. Так я отслеживал, сколько длились полеты, – они летали почти весь день, по три-четыре вылета за сутки. Приходили выжатые как лимон и сразу ложились спать. За месяц у них было только четыре выходных», – сетует Ильдар Гимранов.

«Написал ему: “Привет, как ты?”, – но это сообщение так и осталось без ответа»

Отец старался быть в курсе всего. 20 марта он заглянул в соцсети и увидел новость о том, что был сбит Ка-52.

«У меня сердце сразу екнуло. Подумал: “Не дай Бог”. Сразу начал смотреть, когда Тимур был в Сети. Написал ему: “Привет, как ты?” Так это сообщение и осталось без ответа», – сквозь слезы рассказывает отец.

Потом в Сети появилось видео с вражеских дронов: как был подбит вертолет, как потом они добили экипаж.

«Тех, кто их подбил, уже на следующий день наградили, сделали героями», – добавил отец Тимура.

О гибели сына ему сообщили только через сутки.

«Все друзья молчали. Я писал, звонил – все молчали. На следующий день звонок: “Простите, мы не смогли сохранить вашего сына”. Потом я узнал, что за Тимуром охотились – они очень сильно насолили врагу, что именно сделали, сказать не могу. Объявили награду за него. Как ни вылетит, всегда куча дронов, началась тотальная охота», – рассказывает отец Героя.

В свой последний боевой вылет Тимур ушел со штурманом-оператором Ильей Кужлевым.

Перед ними поставили задачу поразить наземные цели противника на границе ДНР и Днепропетровской области.

Когда они возвращались с задания, их вертолет атаковали БПЛА – боеприпас попал в левое крыло, машина загорелась.

«Ситуация была критическая, но сын не запаниковал. Потом мне дали прослушать запись с гоу-про, там было слышно голос. Тимуру кричат: “Ты горишь, ты горишь! Срочно сажай вертолет!” А он ответил: “Понял, спасибо”. Совершенно спокойно, без каких-либо эмоций. Это были последние его слова в записи эфира. Я поставил себя на его место – я бы так не смог. Я не знаю, как бы я себя повел, а он не запаниковал – я бы только за это ему дал Героя», – говорит отец.

Тимур посадил вертолет в поле – на записях с дронов видно, как они вместе со штурманом вышли из кабины.

«Мне говорили, что он сделал все грамотно, сбросил блоки, чтобы не взорваться, заранее продумал, чтобы не заклинило люк. После посадки по этому месту стали работать минометы. Оставалось чуть-чуть до наших позиций. Я не понимаю – раньше даже фашисты не добивали летчиков, просто пролетали мимо. А эти даже хуже фашистов», – говорит Ильдар.

Тимур и Илья получили смертельные ранения. Оба посмертно были представлены к высшей награде – званию Героя России.

«Я бы отдал всё, лишь бы сын зашел домой и сказал: “Здравствуй, папа”»

«Он был там без перерыва восемь месяцев. Я все время спрашивал, когда отпуск. Тимур объяснял, что они уже изучили все взлеты и вылеты, помогают пехоте: «Если мы уедем, они начнут лупить по своим, а мы же знаем все координаты. Нам сказали: ‘’Потерпите, приедут на смену другие летчики, вы их обучите и поедете в отпуск’’».

Оказалась, что у него уже были куплены билеты домой на 27 марта, он даже уже собрал чемоданы. Хотел сделать сюрприз. Когда нам привезли его вещи, там были мотоциклетные перчатки – нам рассказали, что он мечтал купить мотоцикл и приехать домой на нем, удивить нас», – не смог скрыть слез Ильдар Гимранов.

Тимур не был женат – планировал построить семью после окончания СВО. Не хотел, чтобы за него помимо родителей переживали еще и жена и дети.

После гибели Тимура здоровье его родителей сильно пошатнулось. Друзья сына стараются поддерживать их. В доме Гимрановых постоянно гости. Сейчас они живут на Высокой Горе – переехали в свой дом, еще когда Тимур учился в летном училище, так что место для гостей всегда находится.

«Когда стало известно, что Тимура посмертно представили к награде, стали звонить его друзья. Говорят: “Дядя Ильдар, не знаю, как вам сказать – поздравить, не поздравить, но мы очень горды за нашего Тимура”. Они так и говорят “наш Тимур”. На всех фотографиях он всегда улыбается. Отзывались о нем только хорошо. Он очень много кого поддерживал, кому помогал. Знаете, я был очень удивлен, когда на похороны пришло огромное количество его друзей. Его все очень любили. Даже командир его части из Каменск-Уральска приехал – плакал на похоронах. Да, я горд за сына. Я всегда гордился им и буду гордиться. Да, дали Героя, но что это мне дает? Я много об этом думал. Сына-то не вернешь, я только об этом и думаю. Я бы отдал всё, лишь бы сын зашел домой и сказал: “Здравствуй, папа”», – добавил отец Героя.

28 августа, в эту субботу, супругов Гимрановых пригласили в Казанский Кремль. Там состоится торжественная церемония вручения Звезды Героя – награду родителям погибшего летчика вручит Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Фотографии предоставлены Ильдаром Гимрановым