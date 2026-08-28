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Общество 28 августа 2026 23:54

На «PROнауке в КФУ» обсудят роль ИИ в жизни татарстанцев

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В рамках V Казанского глобального молодежного саммита 29 августа состоится юбилейная XX серия научно-популярного проекта «PROнаука в КФУ». В 17:00 в зоне лектория (шатер №1) начнется дискуссия «ИИ в городе: помощник, партнер или новый городской житель?» с участием представителей «Сибур. Инновации», IT-парка, Центра цифровой трансформации РТ и Казанского университета, сообщает пресс-служба КФУ.

Модератором выступит директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Михаил Абрамский. В дискуссии примут участие гендиректор ООО «СИБУР-Инновации» Ильназ Зарипов, директор Набережночелнинского института КФУ Андрей Келлер, руководитель сектора межведомственных проектов Центра цифровой трансформации РТ Анна Баранова и руководитель направления технологического предпринимательства ГАУ «ИТ-парк» Даниил Шейко.

Вход на мероприятие свободный, необходима регистрация.

#PRO Наука в КФУ #искусственный интеллект
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