В Зеленодольском яхт-клубе прошли соревнования, посвященные памяти героев СВО

В Зеленодольском яхт-клубе «Дельфин» прошли соревнования, посвященные памяти бывших воспитанников клуба – бойцов СВО, погибших при выполнении боевых задач Гафура Шакиржанова и Никиты Бахтина. Об этом сообщает «Зеленодольская правда».

Старший лейтенант Гафур Шакиржанов погиб в начале СВО, 12 марта 2022 года, и был посмертно награжден орденом Мужества. Рядовой Никита Бахтин погиб во время штурмовых действий в Запорожской области 27 декабря 2023 года. Его также наградили орденом Мужества посмертно.

Почтить память героев пришли замгендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс» Ленар Хузиахметов, помощник гендиректора холдинговой компании «Ак Барс» Максим Рогожкин, замруководителя исполкома ЗМР Динар Нигматуллин, замгендиректора по экономической безопасности и персоналу Зеленодольского завода имени А.М. Горького Даниил Галеев, военный комиссар города и района Ильшат Паймурзин, а также ветеран отделения «Боевое братство» Марсель Мурзабаев. Они выразили соболезнования семьям погибших и надежду, что соревнования станут достойной данью памяти героям.

В свою очередь, родственники погибших бойцов обратились к спортсменам с теплыми напутствиями и пожелали перенять у своих старших товарищей самые лучшие качества – целеустремленность, верность слову и любовь к Родине.

Особенно глубоким моментом стала речь сослуживца Никиты Бахтина, ветерана СВО Валерия Яшина.

«Батальоны «Тимер» и «Алга» стали первыми «ласточками» из Татарстана. Когда формировались первые штурмовые группы, Никита был в их числе. В батальоне «Тимер» мы с Никитой и познакомились в 2022 году. Мы были вместе в учебном центре в Мулино, под Нижним Новгородом. Койки у нас стояли рядом. Он был очень уважителен к старшим товарищам, всегда стремился быть впереди», – вспоминал ветеран.

Главный судья соревнований и старший тренер яхт-клуба «Дельфин» Борис Белялютдинов считает, что такие соревнования помогают детям понять, насколько серьезно происходящее вокруг.

«Мы хотим, чтобы ребята понимали, какая обстановка бывает в реальной жизни. Чтобы придавалась серьезность тому, что происходит. Это не игрушки, и нужно всегда быть начеку, понимать ситуацию и быть физически подготовленным», – сказал Белялютдинов.

Соревнования проводились по общественному проекту ПФО «Герои Отечества», инициированному полпредом Президента РФ Игорем Комаровым и направленному на увековечение памяти погибших защитников страны.