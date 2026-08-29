Файзуллину и Мухаметшину присвоено звание «Почетный гражданин Казани»

Звание «Почетный гражданин Казани» присвоено министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину и Почетному Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину. Награды сегодня в Казанской ратуше вручил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Многими своими достижениями Казань обязана целеустремленным и сильным личностям, которые оказывают большое влияние на важные процессы в нашем городе и за его пределами. В этом зале присутствуют люди, внесшие большой вклад в развитие нашего города. Ваши имена уже вписаны в историю тысячелетней Казани. И сегодня, в канун Дня города, мы представляем новых Почетных граждан Казани, а также лиц и организации, которые занесены в Книгу почета», – сказал градоначальник.

Метшин отметил, что существенный вклад в процветание современного Татарстана и его столицы внес Фарид Мухаметшин.

«О таких людях в народе говорят: «Сердце, которое переживает за народ». Именно таким знают Фарида Хайрулловича в нашей республике и за ее пределами. Он по праву заслужил признание как опытный и мудрый политический руководитель, посвятивший жизнь служению родному краю. Возглавив Государственный Совет в 1998 году, он сыграл важную роль в становлении современного парламентаризма и формировании правовой базы суверенного Татарстана», – подчеркнул он.

Глава города добавил, что в прошлом году в Казани было построено более 1,3 млн кв. метров жилья, много социальных и спортивных объектов.

«Во многом успехи в строительной сфере Казани связаны с именем Ирека Файзуллина, который возглавлял Минстрой РТ», – заметил он.

В частности, при его участии реализованы значимые проекты Всемирной летней Универсиады-2013, построены Дворец водных видов спорта, Центр гимнастики, Центр гребных видов спорта, Деревня Универсиады, стадион «Ак Барс Арена», новый жилой микрорайон и станция метро «Козья Слобода».

В ответной речи Мухаметшин признался, что сегодня для него счастливый день. «Я переживаю вместе с вами свою биографию, свой жизненный путь», – заявил он.

Файзуллин поблагодарил «родной город» за гостеприимство. «5 млн туристов посетило его в прошлом году. А когда-то мы даже не говорили о том, что туризм становится серьезной статьей дохода территорий. Пусть Казань развивается и стремится к 10 млн.

А все это одно слово – «развитие», – сказал он.

За многолетний плодотворный труд на благо Татарстана и Казани, активную общественную деятельность, вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола в Книгу Почета Казани занесен председатель Федерации футбола РТ Александр Гусев.

«Я всю жизнь живу в Казани. Поэтому это одна из главных наград в моей жизни», – отметил он.

В Книгу Почета Казани также занесены Пассажирское автотранспортное предприятие №2 и Межрегиональный клинико-диагностический центр.