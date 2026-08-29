ТНФ в Казани, пробег под колпаком и «Новая волна» на старый лад: акценты недели

В Казани прошел Татарстанский нефтегазохимический форум, в России готовят законопроект о «прозрачности» подержанных авто, столица Татарстана приняла вторую «Новую волну». Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Эта неделя для республики прошла под знаком Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНФ), который прошел в Казани с 26 по 28 августа

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан на карте мирового нефтехима: о чем говорили на ТНФ и в кулуарах форума

Эта неделя для республики прошла под знаком Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНФ). Традиционно казанская площадка форума приняла высоких гостей, причастных к этой значимой для республики отрасли. Помимо федеральных фигур здесь были министры из ОАЭ, Бахрейна, Белоруссии. Приехали представители Китая, Египта, Казахстана – список можно продолжать. В работе форума принял активное участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов рассказал зарубежным гостям и участникам из других регионов России о нефтегазохимическом комплексе Татарстана. За прошлый год в республике было добыто 34,5 млн тонн нефти. Переработано на двух крупных объектах – «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» – 23,2 млн тонн. Глубина переработки при этом составляет более 99%.

Раис республики сообщил, что в 2025 году предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана выпустили продукции на 2,9 трлн рублей при общереспубликанском объеме промышленного производства в 6,4 трлн.

«Нефтегазохимический комплекс – это половина нашей произведенной продукции», – подчеркнул Минниханов.

Рустам Минниханов: «Нефтегазохимический комплекс – это половина нашей произведенной продукции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан – крупный производитель полиэтилена (доля региона на российском рынке – 26,6%), синтетического каучука (44,4%), грузовых шин (порядка 60%), республика – единственный в России производитель поликарбоната, сообщил Раис РТ.

Проведение этого форума в конце лета 2026 года стало особенно актуальным на фоне вызовов, связанных с террористическими атаками украинских БПЛА на объекты, прежде всего, нефтехимической отрасли России. Участники видеоподкаста отметили, что тема безопасности нефтегазохимических предприятий республики и страны также звучала на форуме.

Об экономической составляющей ТНФ на страницах «Татар-информа» было написано немало. Однако мероприятие несло в себе и заметную дипломатическую часть, поскольку Рустам Минниханов на полях форума провел встречи с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, с политическим советником председателя Президентского совета Ливии, членом Совета директоров нефтесервисной компании «Мид Ойл» Имадом аль-Фаляхом, с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн доктором Мухаммедом бен Мубараком бен Даина.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, известный блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов оценили основные акценты проведения ТНФ в столице Татарстана

Авторы инициативы предлагают расширить перечень обязательной информации в электронном паспорте транспортного средства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Прозрачность» подержанных авто: плюсы и риски инициативы

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) планирует в 2027 году направить на рассмотрение Госдумы или Правительства РФ законопроект о жизненном цикле автомобилей и мототранспорта. Если коротко, речь о нормах учета пробега поддержанных авто и установлении некой «прозрачности» таких автомобилей для потребителей и дилеров. Инициатива вроде бы полезная, однако не повлечет ли она дополнительных затрат для владельцев авто в России?

Авторы инициативы предлагают расширить перечень обязательной информации в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС). Помимо базовых сведений в него хотят вносить цену автомобиля, показания одометра (счетчика пробега), информацию об участии в ДТП, техническом обслуживании, обременениях и датах их установления и снятия.

В случае принятия законопроекта каждый автомобиль получит свою цифровую историю с момента его выпуска до окончательной утилизации. Было отмечено, что за время эксплуатации машина может сменить нескольких собственников, а покупатели на вторичном рынке не всегда располагают полной информацией о ней.

Аналитики полагают, что инициатива РоАД в первую очередь может затронуть перекупщиков – неофициальных посредников, занимающихся перепродажей подержанных машин. Некоторые из них вводят покупателей в заблуждение, скрывая, например, сведения о нахождении автомобиля в залоге или об авариях, которые не были оформлены сотрудниками Госавтоинспекции.

Дойдет ли инициатива до статуса закона и в чем ее плюсы и риски, разобрали участники «Акцентов недели».

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2026» прошел на этой неделе в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От Билана до Изотова: «Новая волна» на старый лад

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2026» прошел на этой неделе в Казани. Понятно, что внимание публики, несмотря на нейминг мероприятия, было приковано не столько к молодежи, сколько к звездам. В первый же день на «Новой волне» выступили Филипп Киркоров, Алсу, Полина Гагарина, Дима Билан.

Но в любом случае переезд столь статусного культурного события в Казань – это хорошая для нее история. «Новая волна» с 2002 по 2014 год проходила в латвийской Юрмале, с 2015 года конкурс проводился в России – сначала в Сочи, а затем на федеральной территории «Сириус». С 2025 года фестиваль принимает столица Татарстана.

В числе молодых исполнителей был и представитель Татарстана – Игнат Изотов. Он занял на конкурсе четвертое место. Как к месту напомнил мэр Казани Ильсур Метшин, в далеком 2002 году Дима Билан также был на грани попадания в топ-3, а затем его ждала блестящая карьера. К слову, Изотов родом из Пестречинского района Татарстана, где Билан в свое время проводил летние каникулы у своей бабушки.

В целом же еще в 2025 году общественность Татарстана недоумевала, почему так мало представителей республики выступило на «домашней» «Новой волне». В 2026-м картина не особо поменялась.

Весь спектр этих вопросов обсудили участники видеоподкаста.