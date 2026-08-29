«Ак Барс» сегодня сыграет со «Спартаком» на Кубке мэра Москвы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский «Ак Барс» сегодня проведет второй матч на Кубке мэра Москвы. Соперником команды станет московский «Спартак».

Встреча пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Обе команды подходят к матчу после поражений на старте турнира. «Ак Барс» 27 августа уступил минскому «Динамо» со счетом 1:2. Единственную шайбу казанцев забросил Артем Галимов. «Спартак» в тот же день проиграл ЦСКА со счетом 0:4.

После двух матчей лидером группы А стало минское «Динамо», набравшее четыре очка и досрочно вышедшее в финал. У ЦСКА два очка, а «Ак Барс» и «Спартак» пока не набрали ни одного.

Кубок мэра Москвы проходит с 27 по 30 августа. В этом году в турнире впервые участвуют восемь команд: «Ак Барс», «Спартак», ЦСКА, московское и минское «Динамо», «Торпедо», «Автомобилист» и «Шанхай Дрэгонс». Команды разделены на две группы, а 30 августа состоятся стыковые матчи за итоговые места.