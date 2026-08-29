Спор за Машу и Медведя: студия и создатель персонажей встретятся в суде

Кузьминский суд Москвы 19 октября начнет рассматривать иск студии «Маша и Медведь» к создателю популярных мультперсонажей Олегу Кузовкову. Спор касается исключительных прав на персонажей мультсериала. Об этом ТАСС стало известно во время предварительных слушаний.

Как следует из материалов дела, в 2010 году Кузовков заключил со студией «Маша и Медведь» договор об исключительных правах. После истечения установленного сторонами срока в 2025 году автор прекратил сотрудничество со студией.

Позднее Кузовков сообщил о планах спродюсировать полнометражный фильм с популярными мультгероями. Его производством должна заняться компания Studio MiM, которая ранее анонсировала «обновленный образ персонажей». Завершить работу над картиной планируют к концу 2028 года. После этого правообладатель мультсериала – студия «Маша и Медведь» – обратилась в суд.

Представители студии «Маша и Медведь» утверждают, что персонажи мультсериала являются результатами интеллектуальной деятельности компании и исключительные права на них принадлежат студии.

По мнению истца, действия Кузовкова создают угрозу нарушения исключительных прав студии из-за возможного использования персонажей Маши и Медведя. Представитель компании также сообщил, что после окончания лицензионного договора в июле 2025 года в Российском авторском обществе были задепонированы некоторые новые объекты, сходные с персонажами мультсериала.

Студия просит суд признать за ней права на произведения-персонажи Машу и Медведя всего сериала.

В качестве примеров объектов исключительного права представители истца привели ростовые куклы Маши и Медведя, кадр из первой серии мультсериала и скульптуру персонажей в парке. По позиции студии, неоднократное воплощение героев в объективной форме, в том числе в первых сериях мультсериала, подтверждает существование персонажей как самостоятельных объектов права.

Представители Кузовкова, в свою очередь, сослались на лицензионный договор между автором и студией «Маша и Медведь». Суд приобщил к делу проект Кузовкова, который тот рассылал различным студиям еще до появления мультсериала.

По словам представителя ответчика, в 2007 году Кузовков направил этот проект нескольким компаниям, в том числе директору мультипликационной студии «Анимакорд» Дмитрию Ловейко, который согласился продюсировать сценарий. Документ содержал не только изображения, но и описание персонажей Маши и Медведя до их появления на экране.

Сторона ответчика также утверждает, что «Анимакорд» передал студии «Маша и Медведь» права на всех второстепенных персонажей, но не на главных героев – Машу и Медведя. Представитель Кузовкова отметила, что права на фильм и его серии действительно были отчуждены, однако персонаж является отдельным объектом права внутри сложного произведения.

Суд отложил разбирательство, чтобы стороны представили дополнительные доказательства. Рассмотрение исковых требований по существу продолжится 19 октября.