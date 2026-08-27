Ветераны СВО представляют Татарстан на Всероссийском форуме «Вместе победим»

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Сегодня, 27 августа, в Москве состоялось открытие Всероссийского форума ветеранов СВО «Вместе победим», объединившего более 2000 человек. Делегацию из РТ представляют 9 ветеранов и 2 вдовы погибших бойцов.

Как сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества», форум станет ключевой площадкой для обмена опытом и выработки решений по поддержке и интеграции бойцов в мирную жизнь, а также оказания помощи их семьям. Участники программы обсудят вопросы социальной адаптации и комплексной реабилитации ветеранов СВО, трудоустройства, вовлечения в спорт, духовно-нравственные опоры общества, патриотическое воспитание молодежи и другие актуальные темы.

«Благодаря решениям Президента России в стране создана уникальная комплексная система поддержки ветеранов. Мы понимаем, что она требует постоянного совершенствования. Именно ветераны лучше всего знают, с какими трудностями сталкиваются их товарищи, и могут объективно оценить, какие решения действительно необходимы. Поэтому оценка самих защитников – один из главных показателей эффективности нашей работы. Уверен, что предложения, которые прозвучат и будут выработаны в ходе форума, помогут сделать систему поддержки еще более эффективной, чтобы наши герои и на передовой, и после возвращения домой чувствовали заботу и внимание со стороны государства и общества», – обратился к участникам форума Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, председатель Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко.

Ветеран СВО, участник делегации Республики Татарстан Раниль Зиннатуллин отметил, что по возвращении домой каждый боец проходит собственный путь.

«На этом пути очень важно чувствовать поддержку – и от государства, и от товарищей, которые прошли через те же испытания. Такие мероприятия, как форум «Вместе победим», дают нам уникальную возможность: поделиться своим опытом с другими, рассказать о том, что действительно помогает, и в то же время самим узнать о новых программах, технологиях и возможностях, о которых мы раньше даже не слышали», – считает Зиннатуллин.

В первый день форума для участников и гостей организовали творческий вечер. Одним из выступающих стал ветеран Татарстана Иван Хомяков – он исполнил свою песню «Штурмовики», посвященную боевым товарищам и подвигу российских воинов.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

«Для меня большая честь и гордость выступать на этой сцене. Этот форум объединил настоящих героев, и возможность спеть о том, что у нас у всех на душе, – дорогого стоит. Песня «Штурмовики» – это часть нашей общей истории, и я рад, что могу исполнить ее здесь, в кругу боевых товарищей, а также для всех, кто пришел поддержать нас в этот вечер», – рассказал Хомяков.

Стоит отметить, что во время работы форума для бойцов и их семей будут работать консультационные столы, где они смогут узнать о мерах психологической поддержки, социальной реабилитации, юридического сопровождения, а также работе Минобороны РФ, Военно-социального центра МО РФ, а также общественных организаций ветеранов.

«Государственный фонд «Защитники Отечества» с первого дня своей работы выстраивает комплексную систему поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Мы понимаем, что она требует постоянного совершенствования, поэтому главным ориентиром для нас всегда остаются защитники, их мнения и предложения. И мы рады такой возможности открытого диалога: в этом году экспертами и спикерами форума станут участники спецоперации и их родные. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент дал важное поручение – заранее готовиться к возвращению ребят. Наша ответственность – в том, чтобы герои после возвращения домой чувствовали заботу и внимание со стороны государства и общества», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Центральным событием первого дня форума стало пленарное заседание «СВОИ», на котором ветераны, государственные деятели и эксперты обсуждали вопросы поддержки участников СВО.

Ожидается, что в течение двух дней участники форума обсудят широкий круг актуальных тем – искусственный интеллект, женское единство, духовные ценности, предпринимательские инициативы ветеранов и новые технологии комплексной реабилитации бойцов. Кроме того, ветераны смогут поговорить с представителями крупнейших российских корпораций, работающих в различных отраслях. Особое внимание будет уделено работе с молодежью и развитию проектов патриотической направленности.

На форуме будет более 20 партнерских площадок, каждая из которых предложит уникальные программы реабилитации ветеранов с ограниченными возможностями здоровья. Среди них – площадка «Катэрвила», где представят высокотехнологичные кресла и коляски высокой проходимости, позволяющие даже забить гол на колесах; платформа «Своиродные.рф», где эксперты расскажут ветеранам о карьерном росте, финансовой грамотности и социальном сопровождении; площадка инновационного центра «Сколково», где проведут мастер-классы по использованию бионических протезов и многие другие.