Метшин: Казань закрепила за собой статус магнита для миллионов людей России

В Казанской ратуше сегодня чествовали горожан, внесших вклад в развитие и процветание Татарстана и его столицы. Государственные награды наиболее отличившимся казанцам вручил глава города Ильсур Метшин.

«В основе успехов любого города лежит забота и любовь его жителей. Именно люди, их трудолюбие и ответственность за будущее Казани делают наш город таким, каким мы вместе его знаем. С уверенностью можно сказать, что Казань закрепила за собой статус магнита для миллионов людей со всей нашей страны и за ее пределами», – заявил мэр столицы Татарстана.

По его словам, в Казани на самом высоком уровне проводятся спортивные, культурные, деловые и политические мероприятия мирового масштаба.

«Это высокое доверие со стороны руководства России, которое нам удается оправдать благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и, конечно, трудолюбивых жителей», – подчеркнул Метшин.

Он отметил, что Казань притягивает не только обширной событийной программой, но и своим обликом – «город преображается, становится комфортнее и краше с каждым годом». В частности, благоустраиваются дворы, общественные пространства, строятся новые дома и социальные учреждения, реализуются федеральные и республиканские программы.

«В целом по строительству социальной инфраструктуры мы являемся лидерами среди городов-миллионников. Достижение высоких результатов во многом заслуга наших трудолюбивых жителей», – заметил градоначальник.

Метшин добавил, что в августе в Татарстане запущен проект «Электронная доска почета».

«На ней размещены имена более 5 тыс. казанцев, своим ежедневным трудом обеспечивающих развитие нашего города. Среди них – ветераны труда, опытные мастера своего дела и молодежь, уже показавшая свои достижения, обеспечивающая преемственность и связь поколений», – сказал он.

По словам главы города, такая сплоченность казанцев и в целом всех россиян является «залогом успеха наших ребят в зоне специальной военной операции, укрепляет их веру в крепкий тыл».

«Наш долг – быть рядом с теми, кто защищает Родину, и их семьями. Казань отправила 76 гуманитарных конвоев для наших бойцов, еще 20 партий, а это более 1,6 тонны помощи, получили подшефные города Лисичанск и Рубежное. Но поддержка – это не разовая акция, а ежедневная работа», – резюмировал он.

После приветственной речи мэр Казани вручил награды. Так, указом Президента РФ Владимира Путина за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены родители четырех детей – Валерий и Ангелина Каюковы.

Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» вручена гендиректору Департамента продовольствия и социального питания Риме Мухамедшиной, медаль «Ана даны – Материнская слава» – матери шестерых детей Юлии Сафроновой.

За многолетний плодотворный труд на благо Татарстана и его столицы знаком отличия «За безупречную службу Казани» награжден руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

За отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга знаком отличия «Гордость и Слава Казани» награждены Герои России Иван Жарский и Ринат Хафизов.