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Татарстан – республика достижений 29 августа 2026 14:10

Эксперт назвала условия для укрепления России среди крупнейших экономик

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Россия имеет хорошие возможности для укрепления своих позиций среди крупнейших экономик мира. Этому могут способствовать развитие технологий, увеличение объемов производства и рост доходов населения. Такое мнение РИА Новости высказала заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

По итогам прошлого года Россия заняла четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). ВВП страны по этому показателю впервые превысил $7 трлн, следует из данных Международного валютного фонда и расчетов РИА Новости. Первые три места занимают Китай, США и Индия.

Коваленко оценила результат России в рейтинге по паритету покупательной способности как высокий. По ее мнению, у страны есть возможности для дальнейшего развития экономики и улучшения позиции в мировом рейтинге. При этом рассчитывать на выход на третье место в ближайшее время не стоит, хотя в дальнейшем такая возможность существует.

Одним из основных условий дальнейшего роста экономики эксперт назвала развитие новых технологий и научных исследований. Их внедрение, по ее словам, позволит России выходить на новые рынки, создавать рабочие места, а также укреплять социальную и финансовую стабильность внутри страны.

Еще одним важным фактором Коваленко считает уровень заработных плат и ценообразование. Эксперт отметила необходимость индексации зарплат, а также контроля за формированием цен на различные товары, работы и услуги. Эти меры, по ее мнению, могут повлиять как на развитие экономики, так и на покупательную способность населения.

Кроме того, для дальнейшего экономического роста России необходимо увеличивать объемы производства, добавила Коваленко.

#экономика России
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