В Казани открыли новый 1,5-километровый участок набережной Кабана

Фото: пресс-служба Института развития городов РТ

Благоустройство первого этапа третьей очереди набережной озера Нижний Кабан в Казани завершили. Обновленный участок открыли 29 августа. В церемонии приняли участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова.

Работы охватили последний неблагоустроенный участок береговой линии нижнего яруса набережной протяженностью 1,5 км. Он расположен рядом со Старо-Татарской слободой и бывшей промышленной территорией, где сейчас идет редевелопмент.

Проект разработали архитектурные бюро Wowhaus и «АрхДесант» под кураторством Института развития городов Татарстана и мэрии Казани. При его подготовке учитывались предложения жителей Старо-Татарской слободы, представителей Минкультуры Татарстана, профильных учреждений, архитекторов, краеведов и экскурсоводов.

Одной из основных задач стало сохранение природного характера берега. Существующие ивы по возможности оставили и дополнили новыми посадками, под деревьями появились тихие зоны отдыха. Также сохранили открытые спуски к воде. На улице Кунче часть площадок уменьшили, чтобы снизить нагрузку на территорию.

Фото: пресс-служба Института развития городов РТ

Прогулочные маршруты частично проложили по берегу, а настилы над водой оставили на участках со сложным рельефом. С маршрутов открываются виды на Старо-Татарскую слободу, мечеть, новый театр имени Галиасгара Камала и театр имени Карима Тинчурина.

На пересечении с улицей Кунче появился амфитеатр со смотровой площадкой примерно на 100 человек. Его архитектура отсылает к деревянным постройкам, которые были характерны для берегов Кабана в прошлом веке, а также к истории медресе «Касимия». Площадку планируют использовать для встреч, образовательных и культурных мероприятий.

Большое внимание уделили озеленению. На территории высадили около 92,7 тыс. растений, в том числе 504 дерева, более 13 тыс. кустарников, по 10 тыс. многолетних цветов и злаков.

Еще более 35 тыс. водных и околоводных растений высадили для восстановления экосистемы озера – примерно на треть больше, чем планировалось первоначально. Использовали семь видов околоводных и шесть видов погруженных в воду растений.

Впервые в Казани посадки на глубине до 1,5 метра проводили водолазы, среди которых были три профессиональных биолога. Дополнительное озеленение потребовалось в том числе из-за уток и ондатр, которые повреждают молодые растения.

Фото: пресс-служба Института развития городов РТ

Рядом со спуском к театру имени Карима Тинчурина со стороны улицы Марджани открылся павильон площадью более 347 кв. метров. В нем работают зона городского туризма и беговой центр. В туристической части разместили сувенирный магазин, кофейню, площадку для мероприятий, туалет для маломобильных посетителей и аудиогид по набережной.

Павильон рассчитан на 105 человек и оборудован пандусом. В беговом центре есть локеры, мужская и женская раздевалки, душевые и санузлы.

Кроме того, на набережной появилась новая смотровая площадка с деревянным настилом вместимостью до 1,25 тыс. человек. Ее смогут использовать для городских мероприятий. С площадки открывается вид на театр имени Галиасгара Камала и будущий фонтан.

По словам директора Института развития городов Татарстана Наили Нагумановой, за десять лет территория Нижнего Кабана превратилась из разрозненной береговой линии в одно из мест городской активности. Сейчас здесь проходят фестивали и спортивные мероприятия, появляются новые точки притяжения и развивается бизнес.

Летом на набережной проводят более 200 бесплатных мероприятий. В частности, с 2023 года здесь проходит татароязычный проект «Хәрәкәттә – бәрәкәт» с танцами, песнями, фольклорными играми и перформансами. С 2026 года мероприятия проводят в амфитеатре у театра имени Галиасгара Камала. В этом сезоне состоялось девять встреч, которые посетили более 5 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Института развития городов РТ

Благоустройство набережной Нижнего Кабана началось в 2015 году, когда консорциум Turenscape + MAP победил в конкурсе на разработку концепции территории с проектом «Эластичная лента». Он предусматривал создание непрерывного прибрежного парка и объединение экологической, культурной и транспортной систем. Третья очередь должна завершить реализацию этой концепции.

В работах над первым этапом третьей очереди участвовали более 150 специалистов – архитекторы, проектировщики, специалисты по озеленению и другие профессионалы.

На обновленном участке также установили информационные стенды с результатами постпроектного исследования общественных пространств Татарстана. Его Институт развития городов республики начал в 2024 году. Специалисты изучили 11 из более чем 450 объектов, созданных в Татарстане за последние десять лет, в том числе набережную Нижнего Кабана.

Исследование посвящено градостроительным, экономическим и управленческим эффектам благоустройства. Его результаты планируют учитывать при дальнейшем развитии общественных пространств республики.

По оценке сооснователя Wowhaus Олега Шапиро, за последние годы территория вокруг Кабана стала центром деловой и культурной активности. На свободных участках строятся жилые комплексы, а бывшие заводы братьев Крестовниковых и Александровых реконструируют под офисы и общественно-культурные пространства. Новый участок набережной позволил замкнуть прогулочный маршрут по периметру озера и сильнее связать эту территорию с центром Казани.