Ветераны боевых действий могут бесплатно получить лекарства и путевки

Ветераны боевых действий могут бесплатно получать набор социальных услуг, в который входят лекарства, медицинские изделия, санаторное лечение и бесплатный проезд. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, ветеранам предоставляют лекарства и медицинские изделия, а также продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Кроме того, в набор входят путевки в санаторий, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, а также бесплатный проезд на пригородных электричках.

Стенякина напомнила, что с середины лета ветераны боевых действий получили право подать заявление о форме получения набора социальных услуг в течение трех месяцев после увольнения со службы. Такой же срок действует с даты установления инвалидности, если она была получена в течение 12 месяцев после увольнения.

Если обратиться в Социальный фонд в установленный трехмесячный срок, социальные услуги начнут предоставлять уже со следующего календарного месяца. Ранее для их получения приходилось ждать начала следующего года.

Например, если ветеран подал заявление в августе, пользоваться льготами он сможет уже с сентября. Стенякина подчеркнула, что в заявлении необходимо указать статус ветерана боевых действий и факт увольнения с военной службы, а также соблюсти трехмесячный срок обращения.

Подать заявление можно в электронном виде через «Госуслуги». Также ветеран может лично обратиться в клиентскую службу регионального отделения Социального фонда или местный МФЦ.