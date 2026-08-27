В Татарстане объявили конкурс на создание гимна молодежи республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конкурс на создание гимна молодежи Татарстана стартовал в республике. К участию приглашают авторов и творческие коллективы, которые готовы представить современное торжественное музыкальное произведение, объединяющее молодое поколение, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Конкурс проводят региональные молодежные общественные организации «Созвездие-Йолдызлык» и «Лига Студентов Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи республики.

Гимн должен отражать традиционные общечеловеческие духовно-нравственные ценности, культурные, исторические и национальные приоритеты народов Татарстана. Одной из основных задач конкурса организаторы называют создание музыкального символа единства, гражданской ответственности и патриотизма молодежи, а также ее стремления участвовать в развитии республики.

«"Двигатели прогресса – это люди, ведущие все человечество и все живое к счастью, радости и познанию", писал К. Э. Циолковский в книге "Двигатели прогресса" в 1927 году. Молодежь всегда была в авангарде исторических событий, активно участвовала в жизни страны и республики. Настоящий конкурс дает возможность не только проявить свои творческие дарования, но и открыто, во всеуслышание высказать свою гражданскую позицию, обозначить свою роль и место на данном историческом отрезке и в будущем. Уверен, что само участие в конкурсе послужит инструментом воспроизведения духа, душевной стойкости, служения миру добра и справедливости и станет мощной мотивацией для служения Родине своим талантом, трудом, участием в социальных проектах», – говорит Лауреат премии Правительства РФ в области культуры, член Союза театральных деятелей России, член комиссии Общественной палаты РТ по вопросам культуры и СМИ, заслуженный деятель искусств РТ и Республики Крым, почетный наставник, генеральный продюсер фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время – Безнен заман» Дмитрий Туманов.

Участниками могут стать граждане РФ без ограничения возраста. Заявки принимаются как от отдельных авторов, так и от коллективов. Число заявок от одного участника или авторского коллектива не ограничивается.

На конкурс необходимо представить готовый гимн – музыкальное произведение со словами. Прием заявок и конкурсных материалов продлится до 10 октября 2026 года. Их можно направить на электронную почту yold-rt@mail.ru.

С 10 по 20 октября на официальной странице Минмолодежи Татарстана во «ВКонтакте» пройдет открытое онлайн-голосование. Затем, с 21 по 31 октября, работы рассмотрит жюри, в которое войдут представители организаторов, деятели культуры и искусства, специалисты в сфере молодежной политики, композиторы, поэты, педагоги и другие эксперты из Татарстана и России.

Победителя определят 1 ноября. Призовой фонд конкурса составляет 100 тыс. рублей.