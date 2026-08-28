Арктический холод на финише лета: погода в Татарстане 30 августа и 1 сентября

Непредсказуемым и контрастным выдалось уходящее лето в Татарстане. Аномальная жара сменялась осенней прохладой, а под конец августа прогнозируются ночные заморозки. Какой будет в республике погода в предстоящие праздники и в начале осени, «Татар-информ» узнал у синоптиков.





Июнь стал одним из самых холодных и дождливых за последние несколько лет. В начале месяца дневная температура едва достигала 15 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лето запомнится залповыми ливнями и температурными «качелями»

Лето 2026 года в Татарстане было умеренно теплым, но дождливым. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, температура в июле на полтора градуса превысила климатическую норму, тогда как в июне и августе держалась около обычных значений.

«Лишь на протяжении четырех дней в июле она превышала 30 градусов. Лето запомнится сильными осадками в июне и в июле, которые превысили норму в полтора – два раза. Осадки формировались за счет залповых ливней. Временами количество влаги за сутки достигало более половины или двух третьих месячной нормы. И таких было два-три случая в месяц», – отметил он.

Как рассказал начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь, июнь стал одним из самых холодных и дождливых за последние несколько лет. В начале месяца дневная температура едва достигала 15 градусов, затем воздух прогрелся до 20–23 градусов. Причиной неустойчивой погоды стала частая смена циклонов и антициклонов, приходивших с Атлантики и из арктических широт.

Самым жарким месяцем оказался июль. В отдельные дни температура в республике достигала 35–36 градусов, в Казани – 34 градусов. Однако продолжительной жары не было: ее сменяли грозы с ливнями, градом и шквалистым ветром. В Чистопольском районе порывы достигали 23 метров в секунду.

Август также оказался контрастным. В первой декаде в большинстве районов выпало от 125 до 250% нормы осадков, а во второй – от 135 до 242%. Особенно сильные дожди прошли в Камском Устье, где за месяц выпало 155 мм осадков – около трех месячных норм. При этом в Альметьевском, Муслюмовском и Алексеевском районах дождей было значительно меньше.

«Это такая пестрая картина, когда в одних точках выпадает очень много осадков, а в других – значительно ниже нормы», – пояснил Гоголь.

Обильные дожди привели к переувлажнению почвы в Чистопольском, Тетюшском и Арском районах, осложнив уборку урожая. А завершилось лето вторжением арктического воздуха: в Татарстан пришел сформированный в холодной воздушной массе Скандинавский антициклон, который и определит погоду в последние дни августа.

Август оказался контрастным. В первой декаде в большинстве районов выпало от 125 до 250% нормы осадков, а во второй – от 135 до 242% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какой будет погода в День Республики и День знаний

Предстоящие выходные, включая День Республики – 30 августа, станут одними из самых холодных за весь август. По данным Гидрометцентра РТ, погода будет определяться антициклоном, который обеспечит малооблачную, сухую, но очень прохладную погоду. В ночные часы температура опустится до 1-7 градусов. В отдельных районах возможны заморозки. Днем температура не поднимется выше 12-18 градусов.

В Казани 30 августа днем ожидается 16-18 градусов. Среднесуточная температура будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

«Последние четыре дня внесут серьезный вклад в среднесуточную температуру августа, и она окажется ниже нормы. Осадков 30 августа не ожидается. Антициклон обеспечит ясное небо и сухую погоду, что позволит жителям Казани и других городов республики спокойно отметить праздник, пусть и в теплых куртках», – подчеркнул Феликс Гоголь.

День знаний, 1 сентября, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, принесет небольшое потепление по сравнению с выходными.

«Из-за близости атмосферного фронта местами по республике пройдет небольшой дождь. Однако в Казани существенных осадков не ожидается. Дневная температура повысится до 16-21 градуса, что значительно теплее, чем в последние выходные дни. Ночью по-прежнему будет прохладно, но заморозки маловероятны», – сообщили в Гидрометцентре РТ.

Александр Шувалов ожидает, что в День знаний во второй половине дня дожди пройдут в Казани и Набережных Челнах.

Однако опасных метеорологических явлений в праздничные дни не прогнозируется. По словам Гоголя, это будет «обычная предосенняя погода», которая не должна испортить ни праздничные мероприятия, ни школьные линейки.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сентябрь в республике будет теплым Фото: © «Татар-информ»

Бабье лето придет в сентябре?

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сентябрь в республике будет теплым. Однако Феликс Гоголь предупреждает: это долгосрочный прогноз, который будет скорректирован в последний день месяца.

В первой декаде сентября погода в республике будет разной: западная часть окажется в зоне положительных температурных аномалий, тогда как на востоке, в районе Нижнекамского водохранилища, температура воздуха будет на один градус ниже нормы.

Что касается бабьего лета, то в этом году оно, по предварительным прогнозам, ожидается.

«Бабье лето – это процесс ежегодный, повторяющийся. По своей интенсивности и продолжительности он бывает разным. Может быть сутки-двое, а может быть целый месяц, целый сентябрь», – сообщил Феликс Гоголь.

Бабье лето наступает, когда после периода ненастья устанавливается поле повышенного давления или антициклон. Чаще всего антициклон приходит с юго-запада – это так называемый азорский антициклон. При этом может быть несколько волн бабьего лета за сезон.