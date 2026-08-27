В Свияжске открылась выставка об архитекторе и краеведе Владимире Чумакове

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка «Собирая историю. Архитектор, краевед и коллекционер Владимир Владимирович Чумаков» открылась в Музее-заповеднике «Остров-град Свияжск». Экспозиция посвящена исследователю, внесшему вклад в изучение и сохранение исторического наследия острова, сообщили в пресс-службе Музея-заповедника.

Владимир Чумаков (1931–1988) был архитектором, краеведом, преподавателем и коллекционером. Его профессиональная деятельность была связана с изучением архитектурных памятников Татарстана, особое внимание он уделял Свияжску.

Впервые Чумаков побывал на острове в середине 1950-х годов. Он фотографировал сохранившуюся историческую застройку и архитектурные памятники, собирал документальные материалы и исследовал планировку Свияжска.

В 1971 году Чумаков совместно с архитектором Всеволодом Остроумовым выпустил монографию «Свияжск. История планировки и застройки». Работа стала первым комплексным исследованием архитектурного и градостроительного развития острова с момента основания крепости в 1551 году до XX века и остается источником по истории Свияжска.

Чумаков также выступал за сохранение острова в качестве архитектурного заповедника. Он считал необходимым отказаться от нового капитального строительства и развивать Свияжск как музей-заповедник под открытым небом.

Значительную часть жизни исследователя занимало коллекционирование. В его собрании были предметы повседневной культуры разных эпох, в том числе письменные принадлежности, осветительные приборы, денежные знаки, колокольчики и музыкальные аппараты.

Часть коллекции Чумакова сегодня хранится в фондах Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Там же находятся материалы из его личного архива – фотографии, негативы и рукописи.

Посетители выставки смогут увидеть предметы из собрания исследователя и познакомиться с его научной и собирательской деятельностью. Экспозиция будет работать в Музее истории Свияжска с 26 августа по 29 сентября 2026 года.