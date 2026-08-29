Российский прыгун Лысенко рассчитывает выступить на ЧМ-2027 в Пекине

Фото: пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко завершил сезон и намерен серьезно подготовиться к следующему, рассчитывая получить возможность выступить на чемпионате мира 2027 года в Пекине. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В минувшее воскресенье Лысенко занял второе место на Спартакиаде народов России в Челябинске, показав результат 2,29 метра. Победителем соревнований стал Степан Веткин, преодолевший планку на высоте 2,31 метра.

Лысенко рассказал, что Спартакиада стала для него последним стартом в этом сезоне. К соревнованиям в Челябинске у спортсмена уже не было серьезных проблем со здоровьем, которые беспокоили его в июле перед чемпионатом России. Перед поездкой ему удалось немного потренироваться и вернуться к занятиям со штангой, поскольку боли в спине больше не возникали. Сейчас свое состояние спортсмен оценивает как нормальное.

При этом результатами прошедшего сезона Лысенко остался недоволен. По его словам, весной он находился в хорошей форме и был готов показывать высокие результаты, однако затем получил травму спины.

Теперь спортсмен намерен сосредоточиться на подготовке к зимнему сезону и восстановлении. Он планирует укреплять мышцы спины, чтобы уже в октябре вернуться к полноценным тренировкам, в том числе со штангой. Перед этим Лысенко проведет месяц на отдыхе в Башкирии.

После отдыха легкоатлет намерен начать серьезную подготовку к следующему сезону. Лысенко надеется, что российские спортсмены получат возможность выступить на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в Пекине с 11 по 19 сентября 2027 года.

В марте 2022 года после обострения ситуации на Украине World Athletics запретила российским и белорусским легкоатлетам участвовать в крупных международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры.

В июле 2026 года Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), оспорив решение международной федерации продлить отстранение российских спортсменов.