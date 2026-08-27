Молодежный день нефтегазохимического форума открылся в Татарстане

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Казань Экспо состоялось торжественное открытие Молодежного дня Татарстанского нефтегазохимического форума – 2026. Участниками стали школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели-наставники из Казани, Альметьевска, Нижнекамска и Менделеевска, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Молодежный день проходит при участии представителей органов власти, крупнейших предприятий отрасли, научного и образовательного сообщества. Его программа дает молодым участникам возможность познакомиться с современными технологиями нефтегазохимического комплекса, узнать о востребованных профессиях и напрямую пообщаться с потенциальными работодателями.

С приветственным словом к участникам обратились министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров, первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов, вице-президент Академии наук РТ Лейсан Абзалилова, а также представители СИБУРа, отраслевых объединений и профессиональных образовательных организаций.

Азат Кадыров отметил, что проведение молодежных дней стало доброй традицией крупных тематических форумов республики. По его словам, развитие промышленности напрямую связано с подготовкой молодых специалистов, поэтому предприятия Татарстана активно взаимодействуют со школами, колледжами и вузами.

«Такие встречи показывают, насколько тесно у нас связаны образование, производство и возможности для развития молодых людей. Подготовка специалиста начинается задолго до первого рабочего дня: школьник знакомится с профессией, студент получает практические навыки, а предприятие уже на этом этапе может показать, какие специалисты ему нужны. Сегодня у ребят есть возможность увидеть эту систему изнутри, пообщаться с работодателями, понять, какие знания и компетенции востребованы, и определиться с дальнейшей траекторией», – подчеркнул министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

«Также важно, чтобы молодежь была активной и интересовалась тем, что происходит вокруг. Впереди насыщенная осень, в том числе выборы, и для молодых людей это возможность проявить свою гражданскую позицию и ответственно отнестись к решениям, которые принимаются в стране. От активности каждого во многом зависит то, каким будет наше будущее», – добавил он.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов обратился к участникам как к будущим специалистам промышленного комплекса республики.

«Промышленность – основа экономики Татарстана. Сегодня здесь собрались те, от кого зависит ее будущее. Вы можете познакомиться с предприятиями, технологиями и специалистами, попробовать разобраться в разных направлениях и понять, с чем хотите связать свою профессиональную жизнь. Когда вы получите хорошее образование и придете работать на наши заводы и предприятия, вас будут ждать. Главное сейчас – использовать возможности, которые у вас есть, и серьезно относиться к своему образованию. Министерство промышленности и торговли всегда будет рядом с вами», – отметил Родион Карпов.

Первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов подчеркнул, что участники получили возможность увидеть передовые разработки нефтегазохимической отрасли и познакомиться с потенциальными местами работы.

«Сегодняшняя встреча показывает, насколько тесно в Татарстане связаны образование и производство. Подготовка специалиста начинается задолго до первого рабочего дня: школьник знакомится с профессией, студент получает практические навыки, а предприятие уже на этом этапе может показать, какие специалисты ему нужны. У вас есть возможность увидеть эту систему изнутри, познакомиться с работодателями и понять, какие знания и компетенции действительно востребованы. Это хороший ориентир для тех, кто сейчас выбирает образовательную траекторию», – сказал он.

Вице-президент Академии наук Татарстана Лейсан Абзалилова рассказала о масштабе нефтегазохимического комплекса и роли науки в его развитии. Она подчеркнула, что предприятия республики ежегодно производят продукцию на сумму более 2 трлн рублей. По ее словам, эта цифра сопоставима с 38 бюджетами Казани или строительством 1 400 современных школ.

«За этими огромными цифрами стоят люди, которые каждый день решают сложные задачи и двигают отрасль вперед. Сегодня перед наукой стоят серьезные вызовы и очень амбициозные задачи. Именно вам, молодым специалистам и ученым, предстоит искать на них ответы. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, подходить к стендам, разговаривать с представителями предприятий. Возможно, именно здесь вы найдете решение, которое изменит отрасль», – отметила Лейсан Абзалилова.

Председатель Ассоциации «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета» Валерий Язев отметил долгосрочные перспективы нефтегазовой и химической отраслей.

«Вы выбрали профессию, которая будет востребована еще очень долго. Несмотря на развитие новых источников энергии, значение углеводородов и химии в мировой экономике сохраняется. Перед вами сейчас большой профессиональный путь, и он потребует серьезных знаний и труда. Желаю вам пройти его успешно и достичь высот, которыми сегодня славится Татарстан», – подчеркнул он.

В рамках Молодежного дня участники посетят выставку Татарстанского нефтегазохимического форума, где представлены технологии и разработки российских и зарубежных компаний, примут участие в образовательной программе, круглых столах и профессиональных встречах.

В мероприятии участвуют представители гимназий и лицеев Казани, Альметьевска, Нижнекамска и Менделеевска, Казанского нефтехимического колледжа имени В.П. Лушникова, Казанского технологического, энергетического и радиомеханического колледжей, КНИТУ, КФУ, КГЭУ, КНИТУ-КАИ и КГАСУ.

Молодежный день Татарстанского нефтегазохимического форума – 2026 призван помочь участникам ближе познакомиться с отраслью, современными технологиями и возможностями профессионального развития в республике. Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».