Казань принимает участие в конкурсе «Семейная столица России»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федеральные эксперты прибыли в Казань для оценки семейной инфраструктуры города в рамках всероссийского конкурса «Семейная столица России». Столица Татарстана вошла в число десяти городов-финалистов. Визит комиссии продлится 29 и 30 августа, сообщили «Татар-информу» организаторы.

Эксперты посетят ключевые объекты городской инфраструктуры: аэропорт, железнодорожный и автовокзалы, перинатальный центр, больницы, центры кризисной беременности, «Центр семьи «Казан», инклюзивный центр «Тылсым», школы, детские сады, МФЦ, парк «Елмай» и другие общественные пространства. Комиссия оценит доступность среды для семей с детьми, навигацию, комфорт получения госуслуг, а также наличие досуговых мест для семейного отдыха.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению Ольга Голышенкова поделилась первыми впечатлениями после посещения одного из МФЦ Казани.

«Он большой, чистый. Много народу, но при этом очередей нет. Прекрасно оборудован детский уголок, есть все для людей с особыми потребностями. Настрой очень гостеприимный и дружелюбный», – отметила она в разговоре с агентством. Эксперт добавила, что особенно приятно, что сотрудники МФЦ в основном семейные женщины, которые понимают потребности матерей с детьми.

В программе визита также запланирована встреча экспертов с заместителем премьер-министра Татарстана Лейлой Фазлеевой и министром труда Эльмирой Зариповой, где обсудят развитие семейной инфраструктуры и поддержку многодетных семей. Всего на конкурс «Семейная столица России» поступило 60 заявок из городов с населением более 100 тыс. человек.

Финалистами стали также Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Рязань, Саранск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск. Итоги подведут в октябре 2026 года.