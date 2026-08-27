Мотофестиваль, опера и салют: как Казань отметит День города и республики

Казань начнет отмечать День города и республики уже завтра. В трехдневную программу вошли фестивали, открытие новой очереди набережной Кабана, концерты, скачки, оперный фестиваль и салют. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 400 тысяч человек.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предпраздничные события

Праздничная программа, приуроченная ко Дню города, в Казани начнется уже 28 августа. Об этом сегодня рассказали на брифинге в Кабмине Татарстана.

Так, уже завтра в 20:00 на фасаде мэрии Казани покажут маппинг-проект «Голоса Казани / Казан тавышлары». По словам заместителя руководителя исполкома Казани Азата Абзалова, балконы здания превратятся в небольшие сцены, а стены – в уличную декорацию.

29 августа стартует сразу несколько крупных событий. В 11:00 у Дворца земледельцев начнется мотофестиваль «Два Кремля». Байкеры со всей страны соберутся на мотопробег от площади 1 Мая до Дворца земледельцев. Программа продлится до 17:00.

В этот же день откроется третья очередь набережной озера Кабан. Таким образом, появится закольцованный маршрут вдоль озера протяженностью почти 5 километров.

«Это серьезное, красивое, удобное, комфортное место, где можно будет уединиться, прогуляться. Можно и провести какие-то интересные события. Это замечательный подарок Татарстану, Казани», – сказал Абзалов.

В парке «Елмай» 29 и 30 августа пройдет V Литературно-музыкальный семейный фестиваль «Тау Фест», сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. В программе – более 70 интерактивных локаций, книжная ярмарка с участием более 30 ведущих издательств, встречи с писателями. Среди гостей – Дарья Донцова, Дмитрий Емец, Андрей Усачев и другие.

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Там же 29 августа состоится I Казанский семейный анимационный фестиваль «ТуганФест». Гости смогут создать собственный анимационный ролик, оживить рисунок с помощью ИИ и поучаствовать в «Туган Параде» – шествии от парка «Урам» с ростовыми куклами, акробатами и ходулистами.

В Старо-Татарской слободе 29 и 30 августа будет проходить XIV фестиваль городской культуры и дизайна «Печән базары». Тема года – «Кабан сөйли» («Озеро Кабан рассказывает»). В ярмарке примут участие более 100 дизайнеров, художников и ремесленников. Гостей ждут иммерсивные спектакли, лектории, кинопоказы. Главный экспонат в музее Габдуллы Тукая – 6,5-метровый эскиз к поэме поэта «Сенной базар», отреставрированный к фестивалю.

Кроме того, 29 августа исполняется 150 лет со дня рождения Хади Атласи – историка, общественного деятеля, публициста.

«Республика – это в первую очередь личности. И поэтому в эти праздники очень хочется, чтобы мы об этом не забывали», – отметила Аюпова.

Также 29 августа в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет концерт Государственного ансамбля песни и танца РТ «Мой народ, моя Республика!». Аюпова добавила, что ансамбль наконец обрел свой дом – бывшее здание Тинчуринского театра теперь отдали коллективу для создания Центра татарской музыки.

Мероприятия 30 августа

30 августа – главный день празднования. В Казани большая программа начнется с 11:00 и охватит несколько площадок.

В 11:00 у Татарского театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина стартует торжественное открытие 41-го Республиканского фестиваля-праздника народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!»). Как сообщила Аюпова, в этом году в мероприятии примут участие более 1 тыс. человек: гармонисты и творческие коллективы из Татарстана и других регионов России. Изюминкой станут семейные династии гармонистов и специальный концертный номер, в котором выступят более 100 юных музыкантов.

В 13:00 участники фестиваля начнут праздничное шествие от театра Тинчурина к амфитеатру у театра Камала. В 14:30 там же начнется концертная программа.

С 15:00 до 22:00 у Центра семьи «Казан» развернется праздничная площадка. Гостей ждут мастер-классы, лектории, спортивные активности, фудкорты и интерактивные зоны. На концертной сцене выступят звезды татарстанской и российской эстрады, в том числе группа «Мураками» и Гузель Уразова.

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На Казанском ипподроме пройдут традиционные скачки на Приз Раиса Республики Татарстан. Это конноспортивный праздник с заездами, концертной программой и выездным фудкортом.

В 19:30 на площади перед Дворцом земледельцев начнется XVI Международный оперный фестиваль «Казанская осень». Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста Александра Сладковского и солистка Большого театра Динара Алиева исполнят арии из опер Пуччини и Гершвина, произведения Бернстайна и Пахмутовой.

В 22:00 ожидается праздничной салют над Казанкой. Как отметил Абзалов, наблюдать его можно будет с шести точек – от «Миллениума» до Кировской дамбы.

Безопасность и транспорт

На время праздников полиция Казани перейдет на усиленный режим. Как сообщил заместитель начальника полиции МВД по Татарстану Марат Фатхуллин, ожидается более 400 тысяч гостей.

Перед началом мероприятий места проведения проверят кинологи с собаками. Будут установлены барьерные ограждения и контрольно-пропускные пункты с досмотром. Фатхуллин призвал не брать с собой крупные сумки, велосипеды и самокаты – это увеличит время осмотра. Алкоголь проносить запрещено, вход в нетрезвом виде не допускается.

29 и 30 августа ограничат движение на улицах Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова) и Марджани (от Назарбаева до Татарстана). Возможны дополнительные перекрытия.

После салюта общественный транспорт будет работать по специальному графику: автобусы и метро будут ходить чаще. Усиленные наряды полиции появятся на станциях метро «Площадь Тукая», «Кремлевская» и «Козья слобода».

«Просим граждан заранее планировать свой маршрут, быть внимательными вблизи пешеходных переходов и в местах скопления людей», – добавил Фатхуллин.