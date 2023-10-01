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В Казани стартовал завершающий день Кубка России по регби-7 среди женских команд
В Казани стартовал второй, завершающий игровой день Кубка России по регби-7 среди женских команд. За победу борются шесть команд, в том числе сборная Татарстана.
Соревнования проводятся с 2020 года, Казань принимает их во второй раз.
Сборная Татарстана выйдет на стадион «Тулпар» в 13.20 в матче против «Енисей-СТМ» из Красноярского края, а в 15.00 встретится с «Кубанью» (Краснодарский край).
Церемония награждения победителя, который определится по исходам матчей, пройдет в 16.20.
Напомним, в турнире принимают участие 6 команд: ЦСКА (Москва), Енисей-СТМ (Красноярский край), ВВА-Подмосковье (Московская область), Кубань (Краснодарский край), Аргат (Краснодарский край) и Сборная Республики Татарстан.
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