В Казани стартовал завершающий день Кубка России по регби-7 среди женских команд

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани стартовал второй, завершающий игровой день Кубка России по регби-7 среди женских команд. За победу борются шесть команд, в том числе сборная Татарстана.

Соревнования проводятся с 2020 года, Казань принимает их во второй раз.

Сборная Татарстана выйдет на стадион «Тулпар» в 13.20 в матче против «Енисей-СТМ» из Красноярского края, а в 15.00 встретится с «Кубанью» (Краснодарский край).

Церемония награждения победителя, который определится по исходам матчей, пройдет в 16.20.

Напомним, в турнире принимают участие 6 команд: ЦСКА (Москва), Енисей-СТМ (Красноярский край), ВВА-Подмосковье (Московская область), Кубань (Краснодарский край), Аргат (Краснодарский край) и Сборная Республики Татарстан.