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Происшествия 9 ноября 2026 13:44

70-летний житель Брянской области погиб при попытке разобрать вражеский БПЛА

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Трагедия произошла в Брянской области, рядом с селом Клюковники Навлинского района. Как сообщил губернатор региона Егор Ковальчук, 70-летний местный житель погиб, подорвавшись на БПЛА при попытке разбора вражеской техники.

«Уважаемые жители! Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь переместить. Любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить его может привести к трагическим последствиям. Будьте бдительны и осторожны!» – обратился Ковальчук к гражданам в МАКС.

#бпла #беспилотник #дрон
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