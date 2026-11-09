70-летний житель Брянской области погиб при попытке разобрать вражеский БПЛА

Трагедия произошла в Брянской области, рядом с селом Клюковники Навлинского района. Как сообщил губернатор региона Егор Ковальчук, 70-летний местный житель погиб, подорвавшись на БПЛА при попытке разбора вражеской техники.

«Уважаемые жители! Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь переместить. Любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить его может привести к трагическим последствиям. Будьте бдительны и осторожны!» – обратился Ковальчук к гражданам в МАКС.