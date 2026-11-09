Вафин: Соцфонд направляет уведомления о будущих пенсиях каждые три года

Социальный фонд России направляет уведомления о сформированных пенсионных правах мужчинам начиная с 45 лет, а женщинам – с 40 лет. В дальнейшем такие сведения предоставляются каждые три года до назначения пенсии. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«В уведомлении указываются продолжительность страхового стажа, количество пенсионных коэффициентов и предполагаемый размер будущей пенсии на дату расчета. Конечно, это не окончательная сумма. Человек продолжает работать, его пенсионные права увеличиваются. Но такая информация помогает заранее оценить ситуацию и понять, всё ли в порядке со стажем», – рассказал он.

Вафин сообщил, что основная информация о трудовой деятельности татарстанцев поступает в ОСФР по РТ от работодателей в электронном виде. Однако многие будущие пенсионеры начинали работать еще до появления современной системы персонифицированного учета.

Поэтому на практике случаются разные ситуации. Например, в трудовой книжке отсутствует печать, неправильно указана дата, организация сменила название или прекратила существование. Иногда приходится обращаться в архивы и восстанавливать сведения о работе, на которой человек трудился двадцать, тридцать или сорок лет назад.

«Поэтому мы проводим заблаговременную работу. Проверяем сведения, помогаем запросить недостающие документы, уточняем периоды стажа. Лучше заранее обнаружить ошибку в трудовой книжке, чем узнать о ней в день, когда уже собирался праздновать выход на пенсию», – отметил Вафин.

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