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На главную ТИ-Спорт 9 ноября 2026 13:17

Тренерский штаб ФХР обсудит состав и наставников на МЧМ в Канаде

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Тренерский штаб ФХР обсудит состав и наставников на МЧМ в Канаде
Фото: fhr.ru

В ближайшие дни тренерский состав ФХР соберется, чтобы обсудить планы на грядущий молодежный чемпионат мира 2027.

Об этом рассказал член тренерского совета ФХР Борис Михайлов:

«Тренерский совет соберется на этой неделе и обсудит в том числе вопрос о тренерах молодежной сборной России», – сказал Борис Михайлов.

Подчеркнем, что ранее сообщалось, что Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Сергей Гончар рассматриваются на пост главного тренера национальной команды.

Отметим, Федерация хоккея России получила уведомление от ИИХФ об участии сборной России на молодежном чемпионате мира.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.

#хоккей
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