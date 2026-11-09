Тренерский штаб ФХР обсудит состав и наставников на МЧМ в Канаде

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В ближайшие дни тренерский состав ФХР соберется, чтобы обсудить планы на грядущий молодежный чемпионат мира 2027.

Об этом рассказал член тренерского совета ФХР Борис Михайлов:

«Тренерский совет соберется на этой неделе и обсудит в том числе вопрос о тренерах молодежной сборной России», – сказал Борис Михайлов.

Подчеркнем, что ранее сообщалось, что Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Сергей Гончар рассматриваются на пост главного тренера национальной команды.

Отметим, Федерация хоккея России получила уведомление от ИИХФ об участии сборной России на молодежном чемпионате мира.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.