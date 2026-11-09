Путин назвал Татарстан лидером по очень многим направлениям

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Президент России Владимир Путин сегодня встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В ходе разговора состоялось обсуждение социально-экономического развития региона в этом году, сообщает пресс-служба Кремля.

«Валовой региональный продукт составил 3 трлн 760 млрд [рублей], это 102,9 процента [год к году], объем промышленного производства – 3 трлн 880 млрд [рублей], это 105,9 процента [год к году], тем более в прошлом году более 10 процентов было к этой цифре», – доложил Минниханов главе государства.

Кроме того, объем строительных работ вырос на 500 млрд рублей, а объем розничной торговли достиг 1 трлн 102 млрд рублей с ростом 107 процентов в годовом выражении.

«Но самое главное – инвестиции. Мы не упали, пока идем 100,5 процента [по сравнению с прошлым годом]», – акцентировал Раис РТ.

«Нормально у вас всё, обстановка хорошая. Надеюсь, что Татарстан будет удерживать завоеванные лидерские позиции по очень многим направлениям», – прокомментировал достигнутые показатели Владимир Путин.