17-летнего закладчика, пойманного в казанском аэропорту, отправили в колонию

Виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере признали 17-летнего жителя Татарстана. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В декабре 2025 года подросток обеспечивал оптовое хранение и фасовку наркотиков для последующей продажи. Кроме того, парень выполнял роль закладчика.

Молодого человека задержали в аэропорту Казани, откуда он направлял куратору сведения о местах размещения тайников с наркотиками. Всего в тайниках обнаружено и изъято более 700 грамм запрещенных веществ.

Лаишевский районный суд дал пареньку 4 года воспитательной колонии. Расследование уголовного дела в отношении его куратора не завершено, личность последнего не установлена.

