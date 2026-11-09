Экс-завамбулаторией Бугульминской ЦРБ будут судить за махинации с медкартами

В злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге обвиняют бывшую заведующую Карабашской врачебной амбулаторией Бугульминской ЦРБ. Об этом сообщает управление следкома по Татарстану.

Согласно данным следствия, в 2024 – 2025 гг. женщина внесла заведомо ложные сведения в документы о прохождении местной жительницей диспансеризации в амбулатории. Злоумышленница сделала это, чтобы улучшить показатели работы по диспансеризации населения. Кроме того, заведующая внесла в 45 медицинских карт граждан ложные сведения о прохождении ими лечения в условиях дневного стационара.

На имущество обвиняемой на сумму свыше 1,1 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.