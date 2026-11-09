СФР по РТ рассказал об индексации пенсий в Татарстане

С 1 января текущего, 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%, а с 1 апреля – социальные пенсии на 6,8%. Об этом в интервью «Татар-информу» напомнил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«В этом году произошло несколько изменений, но важно не путать индексацию с перерасчетом. С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%. Причем повышение коснулось как неработающих, так и работающих пенсионеров. Индексация страховых пенсий работающих граждан возобновилась с 2025 года», – рассказал он.

По данным Вафина, после январской индексации средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане составил 26,5 тыс. рублей, увеличившись почти на 2 тыс. рублей по сравнению с концом прошлого года.

«С 1 апреля на 6,8% были проиндексированы социальные пенсии. А с 1 августа мы провели ежегодный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров», – отметил Вафин.

Подробности читайте в материале «Татар-информа».