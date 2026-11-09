Казанский лицеист взял золото Международной олимпиады по химии имени Бируни

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Учащийся казанского лицея №131 Ибрагим Шайхутдинов и трое других участников от России стали обладателями золотых медалей III Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни, прошедшей в столице входящей в состав Узбекистана Республики Каракалпакстан Нукусе. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Помимо татарстанца, золотыми медалистами также стали Иван Овчинников (специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета), Михаил Иноземцев и Владислав Колмаков (московская школа №1568 имени Пабло Неруды).

При этом Иван Овчинников признан абсолютным победителем интеллектуального состязания, а Ибрагим Шайхутдинов показал лучший результат по итогам теоретического тура.

Руководитель российской команды – методист Центра педагогического мастерства Москвы Василий Краснобров. Его заместитель – младший научный сотрудник Федерального исследовательского центра химической физики имени Н. Н. Семенова Российской академии наук Михаил Матвеев.

«Четыре наших участника – четыре золота! Поздравляю российскую сборную с блестящим результатом! Президент Владимир Владимирович Путин отмечает важность развития химической отрасли для технологического лидерства России», – заметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, напомнив о продолжающейся реализации национального проекта «Молодежь и дети», в рамках которого в том числе создаются условия для раскрытия потенциала школьников по всей России.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь отметил, что «золото на Международной олимпиаде по химии – это убедительное подтверждение сильной химической школы нашей страны, высокого уровня подготовки ребят и эффективности системы работы с одаренными детьми».