За мат в общественном транспорте грозит арест на 15 суток – юрист

Громкие разговоры в общественном транспорте сами по себе не являются основанием для привлечения к административной ответственности. Однако за оскорбления и нецензурную брань может грозить штраф, а если действия квалифицируют как мелкое хулиганство – административный арест на срок до 15 суток. Об этом «Татар-информу» рассказала юрист Алла Георгиева.

По словам специалиста, законодательство не предусматривает наказания исключительно за громкую речь в автобусе или другом общественном месте. При этом важно учитывать, что именно говорит человек и кому адресованы его слова.

«Может быть, человек глухой, а другой собеседник просто пытается ему погромче объяснить. За это не наступит ответственность, если это обычный формат разговора. Поэтому все зависит от контекста», – пояснила Георгиева.

Другое дело, если пассажир использует нецензурную лексику, демонстрирует явное неуважение к окружающим или оскорбляет конкретного человека. В зависимости от обстоятельств подобные действия могут повлечь административную ответственность.

Юрист уточнила, что нецензурная брань в общественном месте при наличии признаков мелкого хулиганства может стать основанием не только для штрафа, но и для административного ареста на срок до 15 суток.

Если пассажира оскорбили в транспорте, он вправе обратиться в полицию. Однако для привлечения нарушителя к ответственности потребуются доказательства.

«Это могут быть аудиофиксация, видеофиксация, свидетельские показания и признание вины самим человеком», – отметила Георгиева.

При этом доказать факт оскорбления на практике бывает непросто. Например, камеры видеонаблюдения могут помочь установить личность нарушителя, но не всегда позволяют подтвердить, какие именно слова он произнес.

По словам юриста, если аудио– или видеозаписи нет, важную роль могут сыграть показания очевидцев. Однако если свидетели откажутся подтверждать произошедшее, а предполагаемый нарушитель не признает вину, добиться привлечения к ответственности будет значительно сложнее.

Георгиева подчеркнула, что все доказательства должны быть получены законным способом. Одного заявления о том, что неизвестный пассажир оскорбил человека, может оказаться недостаточно для наказания виновного.