В Татарстане на этой неделе температура будет на 2-4 градуса выше нормы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане на этой неделе ожидается теплая погода с температурой на 2–4 градуса выше климатической нормы. Существенных заморозков не ожидается, а к концу недели возможны небольшие осадки. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, всю неделю погоду в республике будет определять антициклон, влияние которого распространится на Татарстан и Урал.

«Вся неделя пройдет под диктовку антициклона, который расположился южнее, но его гребень будет распространять свое влияние вплоть до Татарстана и Урала», – пояснил Шувалов.

В течение недели в республике ожидается умеренная облачность. Днем воздух будет прогреваться до плюс 2–4 градусов. Ночью благодаря облачности температура также останется относительно высокой, значительных заморозков не ожидается. Ветер будет преимущественно западным и несильным.

К пятнице и субботе, по словам специалиста, с запада может прийти атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки в виде мокрого снега. Как предполагает синоптик, выпавший снег пролежит недолго.

Шувалов отметил, что такая погода является аномально теплой для ноября, хотя отклонение от нормы нельзя назвать исключительным. В некоторых других регионах России температурные аномалии достигают 12–14 градусов.

По оценке синоптика, октябрь в Татарстане оказался рекордно теплым, а ноябрь продолжает эту тенденцию.