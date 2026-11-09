В Казани ученая рассказала о скоплении пластика на побережьях Арктики

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На побережьях Новой Земли и Земли Франца-Иосифа – труднодоступных и необитаемых арктических архипелагах, где, кроме белых медведей, никто не живет, – скопилось очень много пластикового мусора.

Об этом сегодня на полях IV международной конференции «Микропластик в науке о полимерах», открывшейся в Казани, «Татар-информу» сообщила заведующая лабораторией «ПластикЛаб» Российского государственного гидрометеорологического университета, доцент этого вуза Александра Ершова.

«Наши исследования уже установили, что, к сожалению, Баренцево море является зоной аккумуляции крупного пластикового мусора на побережьях, например, Новой Земли и Земли Франца-Иосифа (это труднодоступные необитаемые архипелаги, где, кроме белых медведей, никто не живет). Однако там очень много пластика лежит на побережье, и он весь несется из более густонаселенных регионов планеты», – рассказала она.

По словам исследовательницы, крупный пластик быстро фрагментируется на микрочастицы, образуя вторичный микропластик, который затем снова попадает в море. Ученые отслеживают пути его распространения в Баренцевом море.

«Проблема эта крайне актуальна даже для таких труднодоступных и необитаемых регионов нашей планеты, как Арктика. Я сама хожу в экспедиции каждый год и вижу: с одной стороны, нетронутая природа, уникальный, красивый, суровый край, но при этом следы человеческой деятельности там повсеместно, в том числе огромное количество пластика», – подчеркнула Ершова.

Лаборатория «ПластикЛаб», по ее словам, занимается изучением пластикового загрязнения океана с 2018 года и является одной из первых в России, начавших комплексно исследовать эту проблему, включая микропластик. Основной фокус – морские экосистемы, в том числе моря российской Арктики: Баренцево и Карское.

Спикер добавила, что если страдают даже удаленные регионы, то на густонаселенных территориях ситуация сложнее. Лаборатория также изучает Финский залив Балтийского моря, где концентрация микропластика многократно выше, чем в Арктике. По мнению Ершовой, проблема связана в первую очередь с мышлением граждан: многие до сих пор не понимают, что пластик не разлагается в природной среде.

«То, что он (пластик – прим. Т-и) разлагается в природной среде, – это миф. И вот эти мифы мы стараемся развеивать своими научными исследованиями, потому что люди продолжают выбрасывать бытовые отходы не в мусорное ведро, а, например, в канализацию. Таким образом, многие пластиковые отходы попадают в море. С этой проблемой нужно работать – с головами, с мышлением граждан», – акцентировала ученый.

Говоря о влиянии пластика на живые организмы, Ершова отметила, что крупные морские обитатели – киты, тюлени и черепахи – запутываются в отходах и гибнут. В свою очередь микропластик попадает в пищевую цепь, а содержащиеся в частицах добавки могут выщелачиваться и нарушать обменные и репродуктивные процессы в живых организмах.

По ее словам, оценить влияние микропластика на здоровье человека пока сложно – период исследований слишком короткий. «Решение проблемы пластика и микропластика <...> начинается с каждого человека – нужно менять свои бытовые привычки, и тогда в целом будет меньше пластика в окружающей среде», – резюмировала Ершова.

IV Международная конференция «Микропластик в науке о полимерах» открылась сегодня в Казани. В ее работе принимают участие ученые из Японии, Швейцарии, Индии и Италии. Конференция продлится до 12 ноября.