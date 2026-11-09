Путин сегодня проведет встречу с Миннихановым

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Президент России Владимир Путин сегодня, 9 ноября, проведет встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Один из крупнейших, важнейших с точки зрения экономического, промышленного и социального потенциала регионов. Регулярно такие встречи Президент проводит, это будет одна из таких встреч, будет серьезный разговор по делам Республики Татарстан», – приводит слова пресс-секретаря главы государства Телеграм-канал «Вы слушали».

Последний раз Путин встречался с Миннихановым 18 июля этого года в Казани, после завершения саммита Россия – АСЕАН. Российский лидер тогда высоко оценил уровень организации события.