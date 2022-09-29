В Центре СПИД рассказали, как избежать риска заражения ВИЧ-инфекцией

Важно! Даже после попадания в ситуацию с повышенным риском заражения ВИЧ-инфекцией, можно избежать болезни, если обратиться в Центр СПИД или поликлинику по месту жительства и в первые 72 часа после инцидента начать принимать антиретровирусные препараты.

Обратиться за помощью в случае возможного инфицирования ВИЧ можно в:

- республиканский Центр СПИД: Казань, ул. Н. Ершова, д. 65. Телефон доверия: 8 (843) 272-70-90. В выходные и праздничные дни: 8 (843) 290-29-43.

- Филиал в Альметьевске: п.г.т. Нижняя Мактама, ул. Промышленная, д. 1а. Телефон: 8 (8553) 36-20-18.

- Филиал в Набережных Челнах: пр. Вахитова, д. 12, телефон: 8 (8552) 38-88-39

- В поликлинику по месту жительства.

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА