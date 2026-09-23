Сафонов хочет сыграть против Ирана в Казани

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Голкипер сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что хочет сыграть в матче против Ирана, чтобы поскорее восстановиться к играм за клуб.

«Неправильно обсуждать заранее. Естественно, хочется сыграть ближайший матч. 10‑го числа у меня уже игра за команду. Хотелось бы восстановиться. Я скажу свои пожелания, а дальше решение примет тренер», — сказал Сафонов «Матч ТВ».



Сборная России сыграет с Ираном в Казани 29 сентября, с Намибией в Екатеринбурге 3 октября, а с Нигерией в Нижнем Новгороде 6 октября.