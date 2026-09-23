Россиянину, нарисовавшему в лифте символику террористов, дали 15 лет «строгача»

15 лет колонии строгого режима получил житель Комсомольска-на-Амуре по делу о госизмене и публичном оправдании терроризма, передает РИА Новости.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2022 году мужчина, поддерживающий киевский режим, по заданию террористической организации оставил в лифте дома надпись с символикой этой организации. В 2023 году он писал комментарии, оправдывающие действия украинского националистического объединения, признанного террористическим и запрещенным в России.

Приговор вынес Хабаровский суд.