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Происшествия 23 сентября 2026 12:26

Россиянину, нарисовавшему в лифте символику террористов, дали 15 лет «строгача»

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15 лет колонии строгого режима получил житель Комсомольска-на-Амуре по делу о госизмене и публичном оправдании терроризма, передает РИА Новости.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2022 году мужчина, поддерживающий киевский режим, по заданию террористической организации оставил в лифте дома надпись с символикой этой организации. В 2023 году он писал комментарии, оправдывающие действия украинского националистического объединения, признанного террористическим и запрещенным в России.

Приговор вынес Хабаровский суд.

#терроризм #террористическая организация #госизмена
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