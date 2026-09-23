Адвокат Сенина заявила, что Джигану может грозить до семи лет лишения свободы

Израильское гражданство Джигана может осложнить его экстрадицию в Россию, считает адвокат Елена Сенина. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

По словам Сениной, рэпера, вероятнее всего, не выдадут российским властям, поэтому он сможет оставаться в Израиле. При этом в России его могут привлечь к ответственности заочно.

Адвокат допустила, что действия Джигана могут квалифицировать по статье 127 УК РФ о незаконном лишении свободы. По ее словам, применение оружия и угрозы могут рассматриваться как отягчающие обстоятельства, а максимальное наказание по этой статье в описанной ситуации может составить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, Сенина не исключила квалификацию действий рэпера по статье 213 УК РФ о хулиганстве. Максимальное наказание по ней может достигать семи лет лишения свободы.

Адвокат подчеркнула, что отказ потерпевших от претензий может повлиять на смягчение ответственности, но не исключает уголовное преследование. По ее словам, речь идет о деле публичного обвинения, поэтому обвинение в таком случае представляет государство, а не частные лица.

Сенина также отметила, что выплата денежной компенсации потерпевшим сама по себе не позволит полностью избежать уголовной ответственности.