Жители Татарстана могут пожаловаться на коллекторов через Госуслуги

Фото: © ГУФССП России по РТ

Приставы Татарстана призывают жителей республики жаловаться на незаконные действия коллекторов и банков. Подать жалобу можно также через портал госуслуг, сообщает пресс-служба ГУФССП России по РТ.

По данным ведомства, с начала 2026 года жители РТ направили приставам 1763 жалобы на действия коллекторов и банков (из них 327 – дубликаты). Это на 828 обращений больше, чем годом ранее. Через портал «Госуслуги» поступило 704 обращения. На сегодняшний день на рассмотрении находится 201 обращение. Рассмотрено 1314 обращений, составлено 159 административных протоколов. Сумма наложенных штрафов превысила 10,3 млн рублей.

Какие правила должны соблюдать кредиторы и коллекторы?

Федеральный закон № 230-ФЗ (ред. от 11.02.2026) устанавливает четкие ограничения:

- звонки - не более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц;

- сообщения - не более 2 раз в сутки, 4 раз в неделю и 16 раз в месяц;

- личные встречи - не более 1 раза в неделю;

- время - запрещено беспокоить в рабочие дни с 22:00 до 8:00, в выходные и праздники — с 20:00 до 9:00 по местному времени;

- анонимность - коллектор обязан сообщать своё имя и наименование кредитора, а также не вправе скрывать номер телефона или адрес электронной почты.

Кто может пожаловаться?

Обратиться в ГУФССП вправе не только сам должник, но и его представитель (родитель, попечитель, по доверенности), человек, которому звонят по ошибке, а также любой, кто согласился общаться с кредитором знакомого или родственника. Жалобу рассматривают в течение 30 дней.

Как подать жалобу?

– Через Госуслуги. С 1 марта 2026 года на портале действует интерактивная форма для жалоб на коллекторов. Поможет робот «Макс» — напишите ему: «жалоба», «кредитор» или «коллектор». Заполните заявление, приложите доказательства, подпишите электронной подписью и отправьте.

– На бумаге. Обращение можно принести или отправить почтой в ГУФССП России по Республике Татарстан: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 118 Телефон горячей линии: 8 (843) 514-92-34

Что приложить к жалобе?

Для привлечения организации к ответственности нужны доказательства:

- детализация звонков от оператора связи;

- скриншоты сообщений с датой и временем;

- аудиозаписи разговоров (сохраните оригинал файла - кредитор обязан хранить их не менее 1,5 лет);

письма и конверты, если они были получены.

Что грозит нарушителю?

Штрафы по ст. 14.57 КоАП РФ:

- для граждан - от 5 000 до 50 000 рублей;

- для должностных лиц - от 20 000 до 200 000 рублей или дисквалификация до 1 года;

- для юридических лиц - от 50 000 до 500 000 рублей.

«Если коллекторы угрожают, шантажируют или портят имущество - обращайтесь не только в ГУФССП, но и в полицию. Не молчите. Каждая обоснованная жалоба с доказательствами – это не только защита ваших прав, но и реальный штраф для нарушителя», – говорится в сообщении.

Список коллекторских и кредитных организаций, нахдящихся под контролем ГУФССП России по РТ, размещен на сайте ведомства.