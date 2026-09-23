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Общество 23 сентября 2026 09:35

В России впервые за 40 лет обновят ГОСТ на хирургические иглы

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С 1 марта в России начнет действовать новый ГОСТ на хирургические иглы для сшивания тканей во время операций. Он заменит документ 1983 года, сообщается в документах Росстандарта.

Согласно ГОСТу, в зависимости от изгиба иглы подразделяются на прямые, лыжеобразные, дугообразные, крючкообразные и сложно изогнутые. При этом допускаются другие изгибы в соответствии с технической документацией производителя. По форме иглы бывают колющими, колюще-режущими, режущими, шпательными и тупоконечными.

В ГОСТе отмечается, что иглы должны быть изготовлены только из нержавеющей стали. Кроме того, на внутренних поверхностях ушек инструмента не должно быть заусенцев и острых кромок, повреждающих или рвущих шовный материал при заведении нити или во время эксплуатации. Острота колющей части игл не должна превышать 0,02 миллиметра.

Назначенный ресурс игл должен составлять не менее 650 проколов и 20 циклов санитарной обработки. Полный средний ресурс – не менее 850 проколов и 20 циклов санобработки. Иглы должны быть коррозионно-стойкими.

#гост #росстандарт
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