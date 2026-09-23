Украина ввела санкции против АО «Татмедиа»

В список также попали представители медиахолдинга Шамиль Садыков, Алсу Исмагилова и Ринат Билалов





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Украина ввела санкции в отношении 29 журналистов и 17 организаций, связанных с медиаотраслью, из России. Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

В частности, в санкционный список из числа организаций попали Союз журналистов России, а также его отделения в Крыму, ДНР, ЛНР, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях, акционерные общества «Газета.ру» и «Лента.ру», а также «СМИ2», «ФедералПресс», «Утро.ру» и ряд других. Из Татарстана санкции введены в отношении АО «Татмедиа».

Среди журналистов в санкционном списке оказались председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналисты Игорь Беда, Екатерина Венявская, член-корреспондент РАО Олег Карпович. Также в перечень вошли три медиаменеджера из Татарстана – генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, медиадиректор АО «Татмедиа» Алсу Исмагилова и главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов.

Напомним, в январе прошлого года Шамиль Садыков попал в базу «Миротворца»*. Поводом послужила поездка в Луганск, где гендиректор АО «Татмедиа» участвовал в подписании соглашения о сотрудничестве с «Луганьмедиа».

Согласно документу, в отношении АО «Татмедиа» предусмотрен комплекс ограничительных мер, в том числе блокирование активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет распространения медиа на территории Украины и прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг. Отдельно предусмотрено блокирование на территории Украины интернет-ресурсов tatar-inform.ru, tatar-inform.tatar, а также ограничение доступа к соответствующим Telegram- и YouTube-ресурсам.

Ранее «Татар-информ» был заблокирован на территории Латвии. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ прибалтийской республики в марте 2025 года.