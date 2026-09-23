Спрос на командировки из Татарстана в Индию вырос в 17 раз

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спрос на деловые поездки из Татарстана в Индию резко вырос в 2026 году. Количество авиазаказов увеличилось в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю республика заняла 12-е место среди зарубежных направлений для командировок, сообщает «РБК Татарстан».

«В 2026 году мы наблюдаем существенный всплеск интереса татарстанского бизнеса к Индии. Количество рабочих авиазаказов в страну выросло в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такой стремительный рост отражает активное расширение деловых связей региона со странами Южной Азии», – сообщил руководитель сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков.

При этом Индия пока занимает 1,6% от общего числа зарубежных авиабронирований из Татарстана. Первое место среди направлений для деловых поездок занимает Китай – на него приходится 23,4% заказов. Далее идут Беларусь (11,8%), Турция (10,5%), Казахстан (7,7%) и Узбекистан (6,9%).

В целом по России Индия вошла в топ-20 зарубежных направлений для деловых поездок. По данным «Островок Командировки», с января по сентябрь число бронирований размещения в стране выросло на 7% год к году. Чаще всего сотрудники российских компаний ездят в Индию из Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Несмотря на отсутствие прямых рейсов из Татарстана, республика занимает заметную долю в общем объеме деловых авиапоездок россиян в Индию. По данным «OneTwoTrip для бизнеса», на Татарстан приходится 15,2% таких поездок.

Из них 7,9% приходится на Набережные Челны и 7,3% – на Казань.

«Если оценивать активность по городам вылета сотрудников российских компаний в Индию, Татарстан занимает заметные позиции», – рассказал Мастрюков.

Основным направлением для татарстанских компаний остается Дели – на него приходится 96,2% всех авиазаказов из республики. Еще 3,8% приходится на Ахмедабад.

Из Татарстана в Индию сейчас можно добраться с пересадкой. Среди вариантов – маршруты через Москву, Дубай, Доху, Стамбул и Ташкент.

«В Индию (Дели) сейчас есть прямые рейсы из Москвы, поэтому компании могут бронировать поездки туда с пересадкой в столице. Также при планировании командировки в эту страну организации могут выбирать стыковочные маршруты через Дубай, Доху, Стамбул или Ташкент в зависимости от расписания и удобства пересадки», – рассказали в пресс-службе «Островок Командировки».

Рост деловых поездок происходит на фоне увеличения внешней торговли Татарстана и Индии. По итогам первого полугодия 2026 года внешнеторговый оборот между республикой и Индией вырос более чем в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Основу экспорта из Татарстана в Индию составляют нефть и нефтепродукты, жиры и масла, органические химические соединения. В обратном направлении республика получает электрические машины, промышленное оборудование и изделия из резины и каучука.

В прошлом году премьер-министр Татарстана Алексей Песошин говорил о необходимости запуска прямого авиасообщения с Индией. По его словам, экономические связи республики со страной в последние годы значительно активизировались.

Средняя стоимость перелета из Татарстана в Индию в 2026 году составила 41 тыс. рублей в одну сторону. Это на 7,9% больше, чем годом ранее.

При этом деловые поездки стали немного короче: их средняя продолжительность снизилась с 3,6 до 3,2 дня. Средняя стоимость гостиничной ночи, напротив, уменьшилась. По данным «OneTwoTrip для бизнеса», она составила 15,1 тыс. рублей – на 12,4% меньше, чем в прошлом году. «Островок Командировки» оценивает среднюю стоимость ночи в 11,7 тыс. рублей, что на 12% ниже прошлогоднего показателя.

Большинство командированных по-прежнему выбирают классические гостиницы. На них приходится 95% бронирований. При этом вырос интерес к пятизвездочным отелям: их доля увеличилась с 57% до 63%. Доля четырехзвездочных гостиниц снизилась с 30% до 12%, а трехзвездочных – выросла с 12% до 20%.

«Среди компаний, которые наиболее активно организуют командировки в Индию, – представители торговли, производства, науки и инженерии», – уточнили в пресс-службе «Островок Командировки».