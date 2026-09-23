«Ярый националист»: певица Виктория Цыганова обрушилась с критикой на Джигана
Певица Виктория Цыганова в Телеграм-канале раскритиковала рэпера Джигана после сообщений о том, что он устроил стрельбу в своем доме.
«Ярый националист. Расстрелял людей – и сидит теперь в кипе, якобы молится. Израиль становится государством-преступником, покрывая подобных личностей», – заявила артистка.
Кроме того, певица заявила, что человек, виновный в смерти музыканта Игоря Талькова, скрывается в Израиле. Она обвинила страну в том, что там якобы собирают и защищают «фашистскую грязь».