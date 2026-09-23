Стартовал IV сезон конкурса первичных отделений «Движения первых»

Стартовал четвертый сезон конкурса первичных отделений «Движения Первых». Принять участие могут школы, колледжи, вузы, детские лагеря, культурные учреждения, спортивные центры и другие учреждения, в которых открыта «первичка». Выигрыш составит от 200 тыс. до 1 млн рублей. Подать командную заявку можно до 11 ноября на сайте, сообщили «Татар-информу» в региональном отделении организации.

«Новый сезон Конкурса первичных отделений «Движения Первых» – это масштабная поддержка молодежных инициатив во всех регионах страны. За три года конкурс сплотил уже более 380 тыс. участников по всей стране. В новом сезоне мы определим более 2 тыс. победителей в трех номинациях с денежными премиями до 1 млн рублей, которые ребята смогут направить на создание современных молодежных пространств и развитие своих проектов. Для участия в Конкурсе первичных отделений не требуются специальные знания и дополнительные ресурсы. Важно, что это не просто соревнование, а возможность заявить о себе, воплотить идеи в жизнь и получить поддержку для их реализации. Присоединяйтесь, принимайте вызовы партнеров и меняйте мир вокруг себя», – отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления «Движения Первых» Артур Орлов.

В новом сезоне участникам доступны три номинации:

«Лига открытий» для первичных отделений в детских центрах, учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования;

«Лига возможностей» для школ, СПО и вузов;

«Первая лига» для победителей прошлого сезона и опытных команд.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.