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Общество 23 сентября 2026 11:19

В Казани построят третий логистический корпус «Туполева»

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Проект строительства третьего корпуса логистического центра АО «Туполев» на территории Казанского авиационного завода получил положительное заключение государственной экспертизы, следует из данных Единого государственного реестра заключений.

Объект планируют построить на улице Дементьева, 1.

Третий корпус станет частью комплекса из трех логистических центров на территории КАЗа. Их строительство ведется в рамках масштабной программы технического перевооружения предприятия. Общая площадь трех центров составит около 90 тыс. кв. м. Они необходимы для обеспечения производства металлом и комплектующими.

Программа модернизации КАЗа связана в том числе с увеличением серийного выпуска среднемагистральных самолетов Ту-214. Планируется, что предприятие сможет выйти на производство 20 таких самолетов в год с 2028 года.

#казанский авиационный завод #туполев #ту-214
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