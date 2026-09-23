В Академии наук РТ открылся семинар, посвященный литературному наследию XIX века

В Академии наук РТ состоялось открытие Международного научного семинара «Татароведение в ситуации смены парадигм: теория, методология, практика», посвященного 200-летию со дня рождения поэта, просветителя и религиозного деятеля Гали Чокрыя и 195-летию просветителя, поэта и мыслителя Мифтахетдина Акмуллы.

«XIX век занимает важное место в жизни татарского и других тюркских народов. В этот период происходит освобождение от средневековых устоев, закладываются основы литературы нового времени и готовится почва для серьезного возрождения», – отметил директор Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ Ильгиз Халиков на открытии научного форума.

Ученые из России и ближнего зарубежья вместе обсудят фундаментальные и прикладные проблемы изучения литературно-художественного наследия народов Поволжья и Приуралья, роль просветительского движения XIX века в становлении национальных языков и развитии литератур, а также современные подходы к сохранению и развитию родных языков и культур.

Основные направления работы семинара:

религиозное реформаторство, суфизм и просветительство;

преемственность и культурные традиции в творчестве поэтов-просветителей;

традиции и современные подходы в изучении родных языков и культур;

проблемы транслитерации, перевода и научной оценки арабографичных письменных памятников.

Организатором мероприятия является Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ.