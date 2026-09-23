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Общество 23 сентября 2026 09:52

В Лениногорске врачи достали зубной протез из кишечника мужчины

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В Лениногорске врачи достали зубной протез из кишечника мужчины
Фото: Минздрав РТ

В Лениногорске врачи извлекли из слепой кишки пациента металлический зубной протез. Медики применили современные малоинвазивные технологии, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Пациент наблюдался в Бугульминской ЦРБ около двух недель. Протез не вышел естественным путем, и мужчину направили в Лениногорск.

В эндоскопическом отделении местной ЦРБ инородный предмет достали колоноскопическим методом с использованием эндоскопической петли – такой подход позволяет обойтись без открытой операции и существенно снижает риски для пациента.

После этого мужчина вернулся в Бугульму – для наблюдения у хирурга в условиях стационара.

#Здоровье #медицина
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