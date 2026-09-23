В Елабуге обновят спортивный центр с универсальным игровым залом

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В Елабуге планируют реконструировать спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостным сооружением. Начальная цена контракта составляет 55,2 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Спортивный центр находится на улице Тази Гиззата, 27.

В рамках работ подрядчику предстоит обновить системы отопления, вентиляции и кондиционирования, тепловые сети, водоотведение и внутреннюю канализацию. Также предусмотрен ремонт железобетонных конструкций теплотрассы.

Кроме того, в здании проведут работы для обеспечения доступности объекта для людей с инвалидностью, обновят пожарную сигнализацию, электроосвещение и электрооборудование, а также сети связи.

Работы затронут и наружные сети водоснабжения и канализации.

Тендер предусматривает выполнение полного комплекса работ по реконструкции объекта.